Áries (21/03 - 19/04)O céu indica bem-estar para o signo de Áries, com a conjunção de Lua e Júpiter trazendo prazer e boas conexões. Há chance de conversas animadas nas relações. Compartilhe interesses para fortalecer laços. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua e Júpiter no setor doméstico elevam o bem-estar familiar e o envolvimento com afazeres. Há espaço para aconchego na vida afetiva e tomada de decisões sobre o lar. Perceba as necessidades de quem você ama. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica fortalecimento do diálogo para o signo de Gêmeos, favorecendo conversas importantes nas relações. Há espaço para trocas intelectuais estimulantes. Vale observar como ser um bom ouvinte pode abrir novas oportunidades. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que o signo de Câncer tem uma percepção aguçada para otimizar finanças e recursos. Há chance de ver pequenas iniciativas crescerem muito. Nas relações, há clareza para fortalecer a estabilidade a dois. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que o signo de Leão fortalece a identidade, buscando conquistas individuais e valorizando seu papel. Há espaço para perceber o que traz segurança na relação e em trilhar vocações. Iniciativas simples têm potencial de crescimento. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que o signo de Virgem pode ter um período de renovação em meio a desafios. A conjunção Lua-Júpiter traz mais leveza e perspectiva, especialmente nas relações. Vale avaliar hábitos obsoletos para promover ajustes e uma convivência mais saudável. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica fortalecimento dos vínculos de amizade para o signo de Libra. Há espaço para renovação emocional em afetos. Pode ser um bom momento para reconhecer padrões e buscar ajustes. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica um momento de realizações profissionais para o signo de Escorpião, elevando a autoconfiança. Há um brilho especial, favorecendo contatos e parcerias. Nas relações, a cumplicidade se fortalece, com valiosos momentos de integração e troca. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário sente Lua e Júpiter na área espiritual, fortalecendo valores e abrindo para aprendizados. Há uma fase de realizações que eleva a segurança emocional nas relações. O céu favorece iniciativas conjuntas para objetivos compartilhados. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica um período de renovação para o signo de Capricórnio, com chance de superar desafios. Pode ser um bom momento para aprimorar questões íntimas e estruturar o patrimônio. Há potencial para fortalecimento de vínculos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, os relacionamentos ganham destaque e podem abrir portas profissionais. Há oportunidades de crescimento em parcerias e cooperação. No amor, quem você ama pode ter um papel importante em decisões futuras. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes encontra oportunidades de crescimento em parcerias. A cooperação é valorizada nas relações. É um bom momento para o diálogo e planos conjuntos, garantindo melhores resultados.