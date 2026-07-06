Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a terça-feira indica um momento para se voltar para dentro e definir prioridades. O céu aponta a chance de necessitar de paciência e diplomacia na área familiar. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica um favorável momento de reflexões para o signo de Touro, dando chances para estruturar um plano de enfrentamento aos desafios. Sensibilidade pode ser exigida nas questões de comunicação. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, é um momento crucial para nutrir laços de confiança genuínos, frente à Lua Minguante em união com Saturno na área de amizades. Prudência ao lidar com discordâncias envolvendo bens é fundamental. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica mais responsabilidades na área de trabalho. Há desafios na rotina e é importante agir com disciplina. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o dia traz uma sugestão de introspecção na área espiritual, focando em temas estruturais. Evite se apegar a frustrações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de quietude emocional, aprimorando a compreensão das questões a serem trabalhadas na confiança dos amigos. Reconsidere hábitos que alteram sua relação com grupos, considerando a tensão entre Lua e Saturno na área de amizades. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, terça-feira é um dia de crescente amadurecimento nos relacionamentos, graças à união de Lua Minguante e Saturno. Essa dinâmica sugere a chance de lidar com desafios e oportunidades de forma mais séria e comprometida. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um forte senso de responsabilidade e disciplina. Pode haver reflexões profundas, mas a dica é não deixar abalar a fé. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica a necessidade de relações mais escolhidas e duradouras. Tente solucionar discordâncias com diplomacia, mantendo a harmonia pessoal. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica forte ligação à responsabilidade na vida doméstica, levando a uma rotina equilibrada emocionalmente. Na área dos relacionamentos, evite impor normas rígidas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, terça-feira pode ser um dia de reflexões intensificadas. A Lua Minguante e Saturno sugerem uma comunicação ponderada e uma chance de redefinição de prioridades. Ainda assim, é importante evitar a sobrecarga física e mental. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma forte noção de economia que pode auxiliar na gestão da vida prática, incluindo orçamento. Mantenha-se responsável e disciplinado para evitar o excesso de economia.