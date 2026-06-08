Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries nesta terça-feira, o céu indica introspecção favorecida pela união de Lua, Saturno e Netuno. Uma postura segura perante as prioridades parece ser benéfica. Defenda seus interesses sem imposição, como a tensão com Mercúrio sugere. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para avaliar os próprios objetivos e enfrentar desafios com determinação. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu indica um envolvimento maior com as amizades. Espere um aumento do senso de coletividade, e uma maior dedicação aos interesses comuns. Contudo, pode haver chance de se ver em polêmicas devido a dinâmicas de grupo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que ideais elevados podem guiar a carreira, sendo um bom momento para se aprimorar na área profissional. Mantenha suas ambições em equilíbrio com as necessidades da família. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica amadurecimento em relação a ideais de vida e desafios. Hoje é um bom dia para estabelecer metas realistas e adotar uma postura mais diplomática. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de mergulho emocional. É um bom momento para buscar autoconhecimento e se livrar de comportamentos autossabotadores. O diálogo é o caminho para enfrentar desafios. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de sinergia e comprometimento nas relações, favorecendo ações conjuntas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a terça-feira pode trazer o aprimoramento de rotinas na área cotidiana. Zelar pela saúde e não se sobrecarregar mentalmente é essencial. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, há indícios de fortalecimento dos laços de amizade, o que pode lhe garantir um importante suporte. Em momentos de conflito, a dica é não se colocar na defensiva. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior envolvimento com os cuidados da casa e família. Evite sobrecarga: organize-se e defina prioridades. Abra-se para mudanças, pode ser um bom momento para isso. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um equilíbrio entre pensamentos racionais e intuições, contribuindo para um manejo eficiente de situações. Cuidado para não gerar conflitos desnecessários. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma consciência financeira mais aguçada. Pode ser um bom momento para adotar posturas disciplinadas e criativas ao otimizar seus recursos. Tenha cuidado para não ser tomado por avareza.