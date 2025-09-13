Áries (21/03 - 19/04)A Lua Minguante na área da comunicação estimula a revisão de ideias e a reflexão sobre o seu posicionamento diante da vida. Use a assertividade para buscar acordos construtivos, evitando pressa ou imposições. Touro (20/04 - 20/05)O momento é oportuno para reorganizar finanças e ajustar hábitos visando maior eficiência, com o apoio da harmonia lunar com Marte. Busque conciliar interesses de forma diplomática, construindo acordos possíveis. Gêmeos (21/05 - 20/06)A introspecção e a autocrítica ganham força com a Lua Minguante em seu signo, permitindo aprimorar sua postura frente a desafios e ambições. Evite atitudes impulsivas que possam gerar conflitos interpessoais. Câncer (21/06 - 22/07)O dia favorece o recolhimento emocional, práticas de autoconhecimento e ações discretas voltadas à produtividade doméstica. Evite discussões e mantenha uma postura diplomática nas relações próximas. Leão (23/07 - 22/08)A Lua Minguante na área social sugere filtrar amizades e se libertar de vínculos que não correspondem aos seus interesses, promovendo maior autonomia e paz interior. Defenda suas ideias com segurança, sem confrontos desnecessários. Virgem (23/08 - 22/09)Revisar metas e deixar de lado ideias antigas é indicado pela Lua Minguante no setor do trabalho. Essa postura favorece alinhamento com seus propósitos e fortalecimento da imagem pública. Reflita antes de agir para evitar decisões precipitadas. Libra (23/09 - 22/10)O período é favorável para desapegar de conceitos antigos e abrir espaço para uma consciência mais clara sobre a vida. A introspecção é importante, mas cuide para não se isolar, considerando a tensão lunar com Sol e Mercúrio. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Minguante no setor íntimo indica processos de cura e transformação emocional, promovendo encerramento de ciclos e abertura a novas possibilidades. Planejar estratégias é essencial para lidar com desafios e aproveitar oportunidades. Sagitário (22/11 - 21/12)Parcerias passam por análise, ajudando a identificar ajustes necessários e a agir com consciência sobre limites e possibilidades. Evite prejudicar vínculos pessoais por questões profissionais, devido à tensão lunar com Sol e Mercúrio. Capricórnio (22/12 - 19/01)A presença da Lua Minguante no cotidiano oferece chance de reorganizar rotinas e fortalecer o autocuidado diário, eliminando hábitos prejudiciais ao bem-estar. Evite ruminar frustrações antigas e foque em práticas construtivas. Aquário (20/01 - 18/02)Refletir sobre suas conexões em grupos e redes é importante hoje, permitindo posicionamento mais eficaz perante a coletividade. Mantenha discrição sobre assuntos íntimos e priorize o equilíbrio nas relações sociais. Peixes (19/02 - 20/03)O setor familiar recebe atenção com a Lua Minguante, sugerindo recolhimento para repor energias e reorganizar questões patrimoniais. Ajustes nos relacionamentos podem ser necessários, exigindo maior flexibilidade e cuidado.