Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica possível instabilidade nas relações humanas. A individualidade pode prejudicar a união, então valorize os interesses coletivos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro hoje, ter diplomacia nas relações de trabalho pode ser fundamental para superar desafios, indica o céu. Procure priorizar o profissionalismo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o domingo pode ser socialmente animado com a Lua na área dos prazeres, mas cuidado com os gastos, já que Júpiter indica riscos financeiros. Faça escolhas sensatas para evitar arrependimentos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica instabilidade emocional diante de desafios familiares, com a Lua na área doméstica e Júpiter tensionados. A humanidade fica vulnerável, portanto recomenda-se evitar julgamentos apressados e expressar compreensão e maturidade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu neste domingo indica que desafios na comunicação podem levar a reações dramáticas que atrapalham o pensamento racional. Cultivar autocontrole e refletir antes de agir ajudam nesse período. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Virgem se organizar financeiramente e evitar gastos desnecessários. Divirta-se com responsabilidade, cercando-se de pessoas confiáveis. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica a necessidade de prudência e foco no trabalho para manter a estabilidade diária. Evite julgamentos precipitados e analise tudo cuidadosamente. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma jornada emocional instável. Os desafios podem desencadear inseguranças e prejudicar sua percepção objetiva dos fatos. Não se apresse em solucionar problemas e busque recuperar a serenidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a combinação tensa entre Lua e Júpiter indica um dia de maior introspecção e questionamento de sua exposição social. Recomenda-se reflexão e cuidado com a adoção de pontos de vista que distancia seus ideais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de desafios na área do trabalho e relacionamentos. Talvez seja difícil compartilhar responsabilidades, então a dica é fazer sua parte sem pressionar os demais. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o domingo pede paciência para colocar ideias em ação e evitar frustrações. O terreno é desafiador, com Lua em tensão com Júpiter, mas é essencial evitar o imediatismo e adaptar-se ao entorno. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que este é um ótimo dia para sintonizar-se com as próprias necessidades emocionais e reservar um tempo para si. No entanto, fique atento às demandas coletivas e evite o isolamento completo.