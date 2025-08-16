Áries (21/03 - 19/04)O trânsito da Lua pela área comunicativa se alinha com Marte no setor dos relacionamentos, estimulando trocas que unem ideias e ações voltadas ao bem comum. Mesmo que debates se tornem intensos, a colaboração tende a prevalecer, favorecendo acordos e o equilíbrio nas relações. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Marte em harmonia trazem coragem e determinação, fortalecendo sua capacidade para realizar tarefas e alcançar metas. Para aproveitar melhor esse momento, mantenha o foco em objetivos bem definidos, a fim de direcionar seus esforços e ganhar produtividade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Com a passagem da Lua em seu signo sua espontaneidade se fortalece, facilitando os diálogos e a conexão com quem está por perto. Trabalhos em grupo e trocas sinceras ganham destaque e podem render boas parcerias, inclusive em projetos profissionais. Câncer (21/06 - 22/07)Ações conjuntas ajudam a enfrentar desafios e contribuem com a união familiar neste momento. Essa aproximação ajuda a tornar as tarefas mais leves e fortalece os vínculos, nutrindo a autoestima e o sentimento de confiança. Leão (23/07 - 22/08)A harmonia entre Lua e Marte favorece ações em grupo, ampliando o diálogo e o trabalho coletivo. União e companheirismo se fazem mais presentes nos relacionamentos, beneficiando tanto o convívio quanto a produtividade. Sua habilidade de comunicação está alta e pode ser uma boa aliada neste momento. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua no setor profissional amplia sua consciência sobre suas responsabilidades, impulsionando eficiência para melhorar seu bem-estar. Mesmo em dias de descanso, essa energia proativa pode otimizar tarefas domésticas e trazer mais equilíbrio à sua rotina. Libra (23/09 - 22/10)A sintonia entre Lua e Marte estimula sua autonomia e a comunicação na expressão de suas convicções. Aproveite essa energia para romper com padrões repetitivos. Explorar novos ambientes pode renovar sua visão sobre o mundo. Escorpião (23/10 - 21/11)Este é um bom momento para cuidar da rotina e resolver pendências. Com Lua e Marte harmonizados, você tende a se envolver em ações práticas que melhoram o dia a dia. Faça atividades que elevem sua energia, como exercícios e boa alimentação. Sagitário (22/11 - 21/12)A harmonia entre Lua e Marte neste domingo favorece trocas agradáveis e ações em grupo em ambientes descontraídos que fortalecem vínculos. Expresse afeto e valorize quem está com você, reforçando a união por meio do cuidado e do companheirismo. Capricórnio (22/12 - 19/01)A harmonia entre Lua e Marte estimula sua proatividade, incentivando você a otimizar tanto tarefas domésticas quanto profissionais. Aproveite essa disposição para resolver pendências e implementar ações que tornem sua rotina mais eficiente. Aquário (20/01 - 18/02)Neste domingo, sua disposição se eleva, favorecendo o convívio e a diversão com pessoas queridas. Atividades coletivas, especialmente exercícios ao ar livre, serão a combinação ideal para manter seu corpo em movimento enquanto fortalece laços sociais. Peixes (19/02 - 20/03)A harmonia entre Lua e Marte impulsiona sua capacidade de revitalizar o ambiente doméstico, solucionar questões práticas e fortalece sua base emocional no dia a dia. Sua postura entusiasmada e determinada pode inspirar todos ao redor a enfrentar desafios.