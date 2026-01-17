Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um momento de renovação na carreira e em parcerias profissionais. Avalie o que pode ser transformado e o que precisa ser descartado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica renovação nos valores e ambições. Com a Lua Nova, Mercúrio, Sol e Marte na área espiritual, e Vênus e Plutão na área profissional, pode ser o momento de rever direções e aprimorar estratégias. Considere a possibilidade de abandonar ideias antigas e se abrir para o novo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o cenário astrológico de domingo indica a chance de questionar e fortalecer questões pessoais. Essa é uma fase propícia para olhar internamente e buscar melhorias na qualidade de vida. Câncer (21/06 - 22/07)Signo de Câncer, o céu indica renovação na sua área íntima. Há chance de aprender lições valiosas para valorizar vínculos de confiança. Pode ser um bom momento para se aproximar de quem vale a pena. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma possibilidade de otimização de hábitos e contatos diários, ampliando a qualidade do cotidiano. Esse movimento está ligado à presença de Sol, Mercúrio e Marte na área do dia-a-dia, com Vênus e Plutão na área dos relacionamentos. Mudanças podem ser benéficas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo com tudo para estreitar laços e fortalecer as amizades. Em encontros seletos, há chances de despertar cumplicidade e fraternidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um domingo propício para renovação na área familiar. É um bom momento para interações com os mais próximos em busca de melhorias no cotidiano doméstico. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um processo de revisão criativa, nutrido pelo encontro de Lua Nova, Sol, Mercúrio e Marte na área das comunicações, complementado por Vênus e Plutão na esfera familiar. Isso pode trazer renovação à sua vida. Tente alinhar seus interesses com os de quem convive com você. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo indica que pode ser um bom momento para otimizar recursos, considerar investimentos e explorar novas oportunidades de ganho. Essa tendência positiva está ligada à Lua Nova unida a Mercúrio, Sol e Marte na área material, e a Vênus e Plutão na área das ideias Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, este domingo está propício para ampliar a perspectiva sobre as oportunidades que surgem. Um bom momento para valorizar suas habilidades e investir em si, com ênfase no âmbito material. Ajustar objetivos pode ser interessante agora. Aquário (20/01 - 18/02)O céu mostra um dia de desafios para o signo de Aquário, mas que podem se transformar em chances de mudança e reinvenção. Fique atento à área de crise, onde Lua Nova, Sol, Mercúrio e Marte podem trazer introspecção e pensamentos mais profundos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de renovação no círculo de amizades. A Lua Nova, ao se encontrar com o Sol, Mercúrio e Marte na área das relações, sugere uma avaliação dos vínculos que trazem valor à sua vida.