Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica potencial para fortalecimento físico e econômico. Mesmo sem grandes ganhos financeiros imediatos, adotar a clareza no tema investimentos pode auxiliar em decisões seguras. Evitar conflitos pode ser uma boa atitude. No amor, dedicar tempo às prioridades e manter uma postura emocional firme pode trazer força ao romance. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na autoconfiança com a entrada do Sol em seu signo. Há a chance de você se mostrar mais ousado em suas intenções imediatas, mas cuidado com conflitos interpessoais. Na vida amorosa, invista mais tempo e carinho, é um bom momento para focar nas principais necessidades do dia a dia, ajudando a equilibrar situações desafiadoras. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o domingo pode trazer maior clareza para lidar com desafios. A entrada do Sol em uma nova área indica um bom momento para estabelecer estratégias. Evite extremos em momentos de estresse para manter a serenidade. No amor, reflita sobre o que precisa ser melhorado em seu relacionamento afetivo. Uma postura atenta pode favorecer a convivência a dois. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que domingo pode ser um bom momento para conexões sociais, já que o Sol na área das amizades promove fraternidade e solidariedade. Contudo, atenção à exposição excessiva por conta da tensão com Plutão. A vida amorosa pede maior atenção e delicadeza, com Sol e Plutão apontando para a quebra de alguns obstáculos na relação. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma oportunidade de mostrar seu empenho no trabalho e elevação de sua produtividade. Evite competir a qualquer custo e preserve relações éticas, principalmente agora que pode haver tensão com Plutão. Utilize suas energias positivamente. No amor, dê atenção às necessidades emocionais e busque estabilidade, entendendo que dificuldades são parte do relacionamento. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o Sol entrando na sua área espiritual fortalece seus valores, animando-o a enxergar o mundo de uma maneira ampliada. Pode ser um bom momento para expandir horizontes, mas evite usar isso para fugir de problemas. No amor, é dia de atenção redobrada. Com o Sol e Plutão criando tensões, incoerências afetivas devem ser manuseadas cautelosamente. Reflita mais e renove o amor. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o domingo irá destacar suas capacidades interiores e proporciona oportunidades para amadurecimento pessoal e avanço na busca de metas. O desafio é equilibrar seus objetivos com o do grupo, o que poderá gerar algumas tensões. Em sua vida amorosa, tente lidar com as incertezas do seu relacionamento com determinação e responsabilidade. Evite situações delicadas com seu par. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um período em que as parcerias demandam sua habilidade de liderança para seguir em direção aos objetivos em comum. Este é um momento para evitar o comportamento tirano em situações difíceis, buscando acordos. Na vida amorosa, atenção ao parceiro ou parceira é crucial para evitar confusões maiores. Este pode ser um bom momento para tratar das questões amorosas com prudência e muita atenção. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica chances para maior disposição e vitalidade cotidiana. É um bom momento para focar na qualidade de vida. Fique atento à comunicação, há possibilidade de intolerância. No amor, lidar com exigências de forma aberta pode ser uma boa atitude. Administre tensões amorosas com assertividade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o domingo pede uma postura positiva e alegre, especialmente no aspecto social e na busca por prazeres. Cuidado para não exceder os limites físicos e financeiros, já que o Sol forma quadratura com Plutão. Curta o dia com moderação e senso de economia. Na esfera amorosa, fique atento às imprudências emocionais. Previna que o romance perca força por situações desnecessárias e mantenha sua presença no convívio amoroso. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um olhar mais reflexivo sobre a vida familiar. Eventuais desafios podem surgir, especialmente em relações de autoridade – use diplomacia. Já na vida amorosa, há chance de alguns contratempos. Dores e dificuldades podem surgir, mas procure agir visando sempre a harmonia da convivência diária. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes pode ganhar mais segurança ao expressar suas ideias com firmeza e empolgação. É importante não se abalar perante desafios, cultivando uma visão construtiva das coisa. No amor, é hora de investir no relacionamento, acolhendo sua parceira ou parceiro e mantendo a calma ao lidar com suas emoções.