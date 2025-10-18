Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries tem um domingo marcado por boa energia na área dos relacionamentos, com momentos de encontro e compreensão emocional em destaque. O céu indica a importância do cuidado com o amor-próprio para melhor se relacionar. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere um domingo de convivência emocionalmente acolhedora e produtividade criativa no cotidiano. É um bom momento para inserir atividades culturais prazerosas na sua rotina. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma tendência à sociabilidade, favorecendo atividades culturais em grupo e trazendo bem-estar. Mas, é preciso ter atenção para não se deixar levar pelo consumismo. Ser criativo pode ser especialmente agradável. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um prazer íntimo, com Vênus e Lua na área familiar favorecendo a cumplicidade com seus conviventes. Use sua criatividade para deixar seu lar mais bonito! Em caso de solidão, atividades introspectivas são uma boa pedida. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que seu carisma e generosidade serão destaques em suas interações, tornando você um companhia muito agradável. Use seu charme para atrair pessoas do seu interesse e valorize as trocas culturais em grupo. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que para o signo de Virgem, o encontro de Lua e Vênus na área material pode ser um bom momento para exercitar a criatividade, o que pode contribuir com otimização de recursos e economia em casa. Invista em lazer, consciente dos limites financeiros e sem extravagâncias. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma elevação na autoestima, expressão emocional e criativa espontânea e generosidade com pessoas queridas. Pode ser um bom momento para harmonizar o convívio por meio de encontros culturais e prazerosos. Até a área da beleza ganha destaque hoje. Escorpião (23/10 - 21/11)Para você, do signo de Escorpião, o céu indica um oportunidade de reflexão e cuidado pessoal neste domingo. A conjunção da Lua e Vênus na área de crise sugere introspecção e análise de emoções. Pode ser o momento certo para se libertar de comportamentos prejudiciais à autoestima e aos relacionamentos, investindo mais em autocuidado e bem-estar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que a simpatia e jovialidade estarão em alta, propiciando momentos prazerosos em eventos sociais e online. Pode ser um bom momento para ampliar a visão de mundo através de intercâmbios culturais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica potencial criativo no trabalho e a possibilidade de exercer suas vocações com prazer, graças a Lua e Vênus na área profissional. Compartilhar responsabilidades pode trazer bons resultados. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um despertar da solidariedade e uma conexão com os prazeres da vida, graças à Lua e Vênus. Reflexões profundas e valorização de vínculos são tendências fortes. Prepare-se para conversas significativas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes pode ter sua sensibilidade emocional potencializada, com uma busca maior por conexões profundas em relações pessoais. Seu magnetismo natural ganha destaque e pode ajudar nessa dinâmica. Mantenha seu equilíbrio emocional, sem se deixar abalar por momentos de tristeza.