Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que a tensão entre Lua, Vênus e Marte pode levar a reações dramáticas hoje. Evite desequilíbrios e tente harmonizar pensamentos e sentimentos, dando espaço para conversas claras e objetivas. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o domingo do signo de Touro pode experienciar certa fragilidade nos relacionamentos. É oportuno lidar com possíveis tensões de forma racional e buscar acordos, principalmente por meio do diálogo construtivo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que as obrigações podem se mostrar pesadas, mas um maior foco na organização pode equilibrar essa situação. A harmonia entre Lua e Mercúrio sugere uma consciência mais acentuada das necessidades do casal. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de desafios que testam a confiança e persistência. No entanto, com a ajuda da harmonia entre Lua e Mercúrio, há chance de amadurecimento e desenvolvimento pessoal. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a vida a dois pede operação de paz com Lua, Vênus e Marte tensionados. Seja racional e evite conflitos, a harmonia entre Lua e Mercúrio te ajuda nisso. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem neste domingo, o convívio com as pessoas pode ser desafiador devido à tensão entre Lua, Vênus e Marte. Entretanto, a harmonia entre Lua e Mercúrio indica que será um bom momento para mediar conflitos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que rotina pode ser um desafio para o bem-estar, com certa tensão entre Lua, Vênus e Marte. Há possibilidade de lidar bem com isso, graças à boa gestão impulsionada pela harmonia da Lua com Mercúrio. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu aponta que existem tensões afetivas presentes. A harmonia entre Lua e Mercúrio, no entanto, sugere que através de diálogos poderá haver um melhor entendimento na relação. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, é um bom momento para manter a calma diante de conflitos familiares. O céu indica possibilidades de acordo e entendimento se houver um diálogo aberto. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, este domingo traz intensidade emocional. Administrar essas emoções e conservar o equilíbrio se mostra fundamental para o convívio afetivo. O céu indica que a razão e a resiliência podem ser boas aliadas neste dia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um dia em que a organização ameniza o estresse das questões práticas, graças à harmonia entre Lua e Mercúrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a tensão entre Lua, Vênus e Marte aumenta a sensibilidade diante dos desafios. Porém, a harmonia entre Lua e Mercúrio traz chances de encontrar equilíbrio no relacionamento.