Áries (21/03 - 19/04)Para ariano, o céu indica chance de atritos nos relacionamentos devido a tensões na área material-amizades. Recomenda-se usar palavras cautelosamente e buscar adaptabilidade. Respire fundo e mantenha a calma. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o domingo aponta a necessidade de ação prudente para prevenir dificuldades no trabalho e nos relacionamentos. Pode ser um bom momento para organizar tarefas e priorizar bem-estar. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos pode se sentir mais vulnerável a tendências dramáticas neste domingo. Há chance de um desgaste nervoso, então, busca por soluções práticas pode ser uma boa saída. Tente adiar decisões importantes. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que o signo de Câncer pode se divertir com amigos, mas precisa ser cauteloso ao explorar novas atividades. Cuidado com conflitos possíveis na área íntima. Seja seletivo com as companhias e os gastos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica a necessidade de cautela no trabalho, preservando o bem-estar das parcerias. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o domingo pode ser um tanto cansativo. Seus hábitos e rotina requerem atenção para evitar exaustão, já que o céu indica tensões entre áreas de espiritualidade e saúde. Encare os obstáculos com sensatez, sem se deixar levar por especulações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de tensão com possibilidade de conflitos na sociedade. Evite se desequilibrar pelo estresse e modere suas reações. Mantenha baixa exposição pública e priorize contatos específicos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o dia demanda more de você em tarefas cotidianas. Pode haver possibilidade de estresse e conflitos. Busque compartilhar as obrigações e diminuir a tensão. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que é hora de organizar os pensamentos e lidar com o estresse, evitando decisões rápidas e ações imprudentes em sua rotina diária e na área de comunicação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, este domingo sugere um cuidado maior com os gastos em lazeres coletivos. Há chances de tensões em interações em grupo. Mantenha a serenidade e controle para evitar excessos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário pode ter uma sensibilidade extra ao lidar com desafios cotidianos, especialmente na área doméstica. Procure não transformar a frustração em drama, e busque formas práticas de gerir os contratempos. Unir-se a pessoas de confiança pode ser uma boa estratégia. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica tensões na comunicação e possíveis reações desmedidas para o signo de Peixes neste domingo. Mantenha o autocontrole e evite decisões precipitadas para preservar sua imagem e projetos.