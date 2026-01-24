Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, há chance de maior proatividade e praticidade na área material. Pode ser um bom momento para otimizar processos e recursos, tomando cuidado com gastos e gestão compartilhada. Cuidado ao misturar negócios com amizades. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um domingo de expressividade e atuação ativa em temas que lhe interessam. Pode haver desafios no trato interpessoal, a serem administrados com diplomacia e flexibilidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, este domingo traz um céu intenso. A Lua Crescente indica chance de um ritmo mais acelerado e tensões. No entanto, pode ser um bom momento para focar no autocuidado e na resiliência, reduzindo o stress e evitando reações exageradas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o domingo traz um bom momento para interações sociais e para se mostrar colaborativo e sensível aos outros. Atenção aos limites, evitando gastos ou problemas desnecessários. Leão (23/07 - 22/08)No domingo, o céu indica um aumento de responsabilidade para o signo de Leão, principalmente na área profissional. Organize sua agenda para evitar sobrecargas. Se precisar, peça ajuda! Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo de novas vivências na área espiritual com a fase da Lua Crescente. É importante divertir-se, mas cuidando da saúde e rotina diária Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica momentos de experiências únicas e transformadoras. Pode ser um bom momento para romper com limitações, busque ser prático e organizado nas suas ações para evitar agir na pressa. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o domingo é de intensificação das interações pessoais e do trabalho coletivo, especialmente na área dos relacionamentos. Busque lidar com eventuais contratempos usando diplomacia para evitar conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um domingo produtivo e dinâmico. Atenção na maneira como expõe seu ritmo aos outros, a chance de stress aumenta com posturas inadequadas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o prazer e o convívio social podem ser intensos neste domingo. Porém, evite exageros e exposições desnecessárias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma busca pelo contentamento na área familiar, com uma possível maior dedicação às tarefas diárias para resultados tangíveis. Equilíbrio entre trabalho e relaxamento e a preservação da privacidade são dicas úteis. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um domingo de intensa atividade mental e comunicativa, podendo levar a interações dinâmicas, mas possivelmente conflituosas.