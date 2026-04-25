Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é um bom momento para confiar em suas habilidades práticas e otimizar processos na vida cotidiana, com Sol e Lua se harmonizando. Evite exposição excessiva, com Vênus e Urano sugerindo discrição. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de emocional aberto para a interação social e pelo usufruto dos prazeres, aumentando o bem-estar. Porém, tenha cautela na gestão financeira, evite investimentos arriscados que possam causar dívidas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o domingo se destaca como um dia bom para cuidar de si e aprimorar a rotina diária, pelo que o céu indica com Sol e Lua em harmonia nas áreas de crise e doméstica. Embora o emocional possa mostrar desgaste por conta da tensão de Lua, Vênus e Urano, tente não deixar abalar sua autoconfiança. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia acolhedor para expressar sentimentos e ideias, fortalecendo relacionamentos. Alerta para não expor demais suas carências emocionais, pois pode haver tensões. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para adaptação à demandas variadas, criatividade em alta e aproveitamento material na área profissional. Cuidado para não se desequilibrar emocionalmente com desafetos, o que vale também para a vida amorosa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica elevação na motivação e articulação de ideias envolvendo vocações e ambições. Obstáculos podem surgir, porém, fazem parte do processo com tensões vindas de Vênus e Urano. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um aumento na resiliência e equilíbrio emocional, mesmo diante de desafios que testam a autoconfiança. Exercite resiliência e encare os fatos com imparcialidade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um bom momento para a abertura emocional. É preciso cautela com as tensões, evitando posturas reativas aos desafios. Fortaleça seu vínculo amoroso através do diálogo e revitalizando a rotina. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, este é um ótimo momento para se dedicar a projetos profissionais, pois o céu indica motivação no trabalho. No entanto, pode ser mais prudente em relação às suas aspirações, pois há chance de conflito por vaidades nas parcerias. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que prazeres estão à sua espera, ajudando a elevar seu ânimo. Porém, lembre-se de não esquecer suas responsabilidades diárias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um período de equilíbrio, aumentando a confiança para enfrentar desafios e se abrir para chance de novas oportunidades. No entanto, há chance de tensão com Vênus e Urano, então evite dispersões sociais e faça escolhas sensatas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica clareza na expressão de ideias e possibilidade de acordos bem articulados. Com isso, é sugerido manter discrição sobre fragilidades pessoais. Preservação e critério são as chaves desse momento.