Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode se sentir impulsivo, com tensões entre Lua, Marte e Mercúrio. Modere a expressão para evitar competitividade em conversas afetivas. É um bom momento para conter gastos e evitar decisões financeiras por frustração. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica aflorar de frustrações para o signo de Touro, afetando a autoconfiança. Há espaço para recolhimento e equilíbrio interior antes de conversar. Evite despejar frustrações sobre quem ama. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode precisar moderar a exposição e os gastos em lazeres coletivos. Há um risco de exageros trazerem prejuízos. No amor, vale preservar a intimidade e desacelerar para evitar escolhas impulsivas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, os aspectos tensos entre Lua, Marte e Mercúrio podem realçar desafios com responsabilidades compartilhadas. Há chance de surgir um clima competitivo. Vale agir de forma colaborativa e diplomática, negociando acordos para evitar tensões desnecessárias. Leão (23/07 - 22/08)A tensão entre Lua, Marte e Mercúrio pode pesar na autoconfiança do signo de Leão. Há chance de impaciência com contratempos afetivos. Vale ter autocontrole, prudência e planejamento para evitar conflitos desnecessários. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode sentir uma postura mais defensiva, com a tensão entre Lua, Marte e Mercúrio. Há chance de desafios na convivência com grupos. Vale cultivar equilíbrio interior e moderar a exposição para se preservar. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, há chance de conflitos nas relações, misturando cansaço e ambições. O céu indica que o ideal é evitar respostas impulsivas. Diminuir o ritmo e ter discrição pode favorecer a reconciliação. Escorpião (23/10 - 21/11)O cotidiano pode ser desafiador para o signo de Escorpião, com risco de estresse e falhas na comunicação. É um bom momento para articular acordos sobre responsabilidades. Dividir tarefas e dialogar ajuda a reduzir a pressão nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, pode haver conflito entre desejos e limites financeiros. Vale a pena buscar disciplina e evitar gastos por impulso. Um ritmo tranquilo e momentos reservados ajudam a reconexão. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode enfrentar atritos em relações pessoais e familiares, com Lua, Marte e Mercúrio tensionados. A escuta ativa e a conciliação de interesses são essenciais. Procure manter o equilíbrio interior para transmitir serenidade ao ambiente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a tensão entre Lua, Marte e Mercúrio pede atenção à comunicação. Há chance de discussões por diferentes interpretações. Vale tentar compreender o que há por trás das falas para atuar com diplomacia e evitar litígios. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode enfrentar desafios em relações coletivas e afetivas. Há chance de conflitos sobre limites. Dê espaço para ouvir o outro sem defesas, buscando um entendimento maior.