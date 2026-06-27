Áries (21/03 - 19/04)O céu de domingo indica que o signo de Áries pode ter mais assertividade e confiança nos diálogos e na defesa de seus interesses. Entretanto, é importante evitar agressividade exagerada. Touro (20/04 - 20/05)Com Marte na área material, o signo de Touro pode acabar sendo levado a agir com mais decisão. Entretanto, é importante estar atento e evitar investimentos arriscados. Direcione suas energias para as partes da sua vida que necessitam de revitalização. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica força e vitalidade com a entrada de Marte. Pode ser um bom momento para agir de acordo com seus interesses, mas tenha cuidado com a agressividade e evite riscos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chance de superação enfrentando adversidades. Cuidado com ações precipitadas e descanse para recarregar as energias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a presença de Marte na área das amizades indica uma chance de fortalecimento dos laços e reinvenção das redes sociais. Contudo, atenção à competitividade, que pode gerar desentendimentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica chances de conquistas profissionais, graças à energia vigorosa de Marte na área de trabalho. Exerça ética na competição e busque crescimento. Libra (23/09 - 22/10)Libra, este domingo pode ser repleto de autoconfiança para você, com Marte em sua área espiritual. O céu indica que é um momento para ousadia e transformação, mas cuidado para não se perder em experiências superficiais. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma forte tendência de liberar suas emoções devido a entrada de Marte na área íntima. Este é um momento importante para aliviar o estresse, mas é preciso ter cuidado para não perder o controle. Tente ser discreto em lugares formais e continue aprimorando seu modo de lidar com os desafios. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo indica um aumento na confiança para lidar com grupos e vivenciar momentos estimulantes. Conflitos podem surgir, portanto, é importante respeitar o espaço dos outros e evitar a assertividade exagerada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase vibrante na esfera do dia a dia devido ao trânsito de Marte na área de rotinas. É um bom momento para fazer escolhas audaciosas, mas sempre calculando os riscos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que as interações sociais podem se intensificar, favorecendo atividades de lazer coletivas. Esteja preparado para lidar com possíveis conflitos. Explore a oportunidade de conhecer novas pessoas, mantendo valor aos amigos de sempre. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica proatividade no setor doméstico para o signo de Peixes, graças à chegada de Marte na área familiar. No entanto, cuide para não se desgastar excessivamente nas tarefas.