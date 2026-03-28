Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, atividades culturais podem variar a rotina com o céu indicando harmonia entre Lua e Vênus na área social. Porém, é recomendável equilibrar lazer e responsabilidades devido à tensão com Urano. Mantenha organização, pois o cotidiano promete agitação com a chegada da Lua em oposição a Mercúrio. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que é um bom momento para o signo de Touro se conectar com o lar, apesar da tensão. Há chance de desafios coletivos, então mantenha a diplomacia. Ao lidar com dependência emocional, busque equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a Lua ressalta sensibilidade e empatia na área das ideias, e junto com Vênus, ajuda a entender as necessidades alheias. Tenha cuidado para não se envolver muito em questões de outros, especialmente com Urano em tensão. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chances de economia criativa com decisões ousadas na gestão. Porém, se faz necessário revisão e racionalidade ao lidar com instabilidades financeiras. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que neste domingo, o signo de Leão pode ter um pico de criatividade. Planejar cuidadosamente as finanças pode ser uma boa ideia, principalmente com a Lua indicando a necessidade de atenção nesta área. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo de mudanças na forma de lidar com desafios, o que pode levar a uma sensação libertadora, porém inquieta. Decisões devem ser bem planejadas, pois Lua entra no signo de Virgem, ficando oposta a Mercúrio. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma busca por conexões emocionais no meio social com a Lua na área das amizades em harmonia com Vênus. Provável surgimento de ações que intensifiquem suas relações, mas cuidado com idealizações ao lidar com Urano. Siga racional e prudente, sem agir sem pensar, já que a Lua, agora na área de crise, contrasta com Mercúrio. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica crescimento nas ambições profissionais e maior coragem nas ações, especialmente no aspecto profissional. Porém, é importante evitar mudanças radicais. A diplomacia pode ser necessária nas parcerias, à medida que o dia avança. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo traz chances de otimismo e carisma. O céu sugere um bom momento para interações sociais, mas recomenda lidar com desafios do cotidiano com objetividade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um fortalecimento da autoestima e oportunidade de limpeza emocional, ainda que algum imprevisto puxe o tapete. Concentre na racionalidade e não superestime desafios. Boa chance de crescimento espiritual se confrontar Mercúrio. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o domingo pode ser um bom dia para usufruir dos prazeres em grupo, o que pode impulsionar a sua autoestima. Contudo, é importante ter cuidado com a maneira como se apresenta publicamente. Pense bem antes de tomar decisões, avaliando os benefícios e as possíveis consequências. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma maior facilidade de se adaptar a mudanças na rotina. Mantenha a versatilidade, mas evite decisões apressadas. Tente buscar acordos, especialmente quando a Lua se opõe a Mercúrio.