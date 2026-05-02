Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o domingo foca nas finanças e em questões práticas, com chances de obter estabilidade. Pode haver conflitos no círculo social, requerendo diplomacia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica reforço na capacidade de raciocínio e comunicação, facilitando decisões e diálogos assertivos. Parece um bom momento para revisar estratégias em trabalhos profissionais, dado que há desafios mais complexos na sua área. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, é um bom momento para reflexões profundas. O céu indica que a área de crise receberá o trânsito de Mercúrio, possibilitando questões mais profundas. Mas evite concentrar-se muito em questionamentos existenciais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o domingo se mostra como um bom momento para fortalecer os laços de amizade através de diálogos francos e estimulantes. Entretanto, o céu indica que é recomendável evitar expor assuntos pessoais em público. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, neste domingo, o céu indica um destaque para o trabalho intelectual e a comunicação nas parcerias profissionais, graças à chegada de Mercúrio à esta área. Mantenha diplomacia em negociações e aperfeiçoe estratégias perante desafios nas relações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem neste domingo, o céu indica ampliação da busca por sentido profundo na vida, com incentivo a estudos intensos e introspecção. Equilíbrio entre teoria e prática é fundamental ao lidar com rotinas desafiadoras. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que domingo é um bom momento para reflexões profundas e crescimento em questões importantes. Cuidado com a exposição da vida privada, há a possibilidade de conflitos na área social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um domingo de intenso diálogo e acordos na área de relacionamentos, graças à Mercúrio. Situações familiares pendentes podem emergir, pedindo compreensão e empatia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo pode ser um bom momento para focar na organização do dia-a-dia e nas tarefas que exigem mais dedicação mental, já que Mercúrio está entrando na área cotidiana. Tente ser claro e diplomático ao lidar com potenciais conflitos interpessoais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um domingo (03/05) com trocas intelectuais favorecidas e estímulo para engajar-se em causas coletivas, especialmente no meio virtual. Contudo, pode haver atritos relacionados a recursos compartilhados, exigindo diplomacia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário neste domingo, o céu indica um maior envolvimento com a vida doméstica e a oportunidade de melhorar o diálogo em casa. Porém, pode haver contraste entre as necessidades pessoais e familiares, requerendo adaptação. Peixes (19/02 - 20/03)Com Mercúrio elevando seu exercício intelectual, o signo de Peixes encontrará agilidade mental e articulação no discurso, beneficiando a produção teórica e ação concreta. Cuidado com conclusões precipitadas em situações de crise.