Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries neste domingo, o céu aponta a necessidade de buscar equilíbrio entre aspirações pessoais e demandas familiares. Evite imposições que possam prejudicar a harmonia com seus conviventes, esteja aberto ao diálogo. Há também a sugestão de equilibrar desejos pessoais e necessidades do parceiro(a). O diálogo aberto e a negociação amenizarão possíveis tensões. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que inseguranças podem ganhar destaque para o signo de Touro. Rever suas impressões antes de reagir e manter espaço para diálogos sinceros pode ser uma boa estratégia. O momento pede diplomacia para preservar a harmonia. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica desafios na convivência com grupos. Lua, Saturno e Netuno seguem tensionados com Vênus e Marte, pedindo empatia e diplomacia. Talvez seja um bom momento para planejar gastos sociais e selecionar melhor seus contatos. Evite interferências externas na relação e dê prioridade a quem fortalece o vínculo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica desafios na área profissional que podem ser difíceis de enxergar e contornar. Recomenda-se ter cautela antes de tomar decisões importantes, pois há chance de erro e impacto a longo prazo. Na vida pessoal, há possibilidade de responsabilidades externas afetarem a qualidade de convivência. Vale resguardar momentos exclusivos para fortalecer relações. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere que pode ser necessário rever conceitos e encarar situações sob uma nova perspectiva. Flexibilidade pode ser chave neste momento, especialmente na área dos relacionamentos. Permita que novos caminhos sejam construídos juntos e fortaleça ainda mais seu laço. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a convergência entre Lua, Saturno e Netuno pode exaltar seu compromisso nos relacionamentos, gerando possível tensão com seus desejos e os da outra pessoa por causa de Vênus e Marte. Busque defender seu lado com sutileza, mantendo a possibilidade de acordos justos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica tensões em seus relacionamentos devido a posturas inflexíveis. Lua, Saturno e Netuno se mostram tensos em oposição ao seu signo, com Vênus e Marte. É um bom momento para evitar disputas e priorizar soluções construídas em conjunto, respeitando as diferenças. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um bom momento para structurar a rotina e dividir responsabilidades. A chance de stress é alta, então procure preservar seu bem-estar. Lembre-se também de dedicar tempo à vida amorosa para manter a harmonia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que será necessário mais discrição e responsabilidade ao lidar com a vida amorosa e os assuntos públicos. Há chance de interferências externas se houver exposição excessiva, portanto cautela é recomendada. Pode ser um bom momento também para planejar melhor os gastos com lazer e diversão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, pode ser um bom momento para ter paciência e planejar quando se trata de desafios na vida doméstica. Com Lua, Saturno e Netuno tensionados a Vênus e Marte, as situações podem ser complicadas, mas a calma e a imparcialidade podem ser suas aliadas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que flexibilizar a comunicação é vital. Ressaltando suas ideias pode trazer conflitos desnecessários. Ouvir e entender o outro é o caminho para fortalecer laços. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica necessidade de mais planejamento em questões financeiras devido à tensão entre Lua, Saturno, Netuno, Vênus e Marte. Definir prioridades pode evitar problemas e criar segurança. Converse sobre metas com clareza.