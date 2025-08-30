Áries (21/03 - 19/04)A Lua Crescente incentiva a busca por significado emocional nas experiências, mas a tensão com o Sol aconselha evitar idealizações excessivas, priorizando atitudes práticas. Reserve o domingo para momentos leves e atividades que tragam bem-estar. Touro (20/04 - 20/05)A Lua Crescente em sintonia com Vênus, motiva a busca por harmonia no lar e nos laços afetivos. Mas a tensão com o Sol alerta para não esperar demais das relações. Cuide de si antes de oferecer ajuda, para não sobrecarregar os outros. Gêmeos (21/05 - 20/06)A Lua Crescente harmonizada a Vênus traz generosidade e maior proximidade nos relacionamentos, favorecendo o afeto mútuo. No entanto, a tensão com o Sol sinaliza a importância de evitar interações forçadas e o contato com pessoas invasivas, priorizando interações mais leves e menos desgastantes. Câncer (21/06 - 22/07)Seu envolvimento nas rotinas ganha um toque criativo e afetuoso com a Lua Crescente em harmonia com Vênus, fortalecendo também a generosidade nos vínculos. No entanto, é preciso lidar com os desafios de forma racional, cultivando objetividade e evitando julgamentos precipitados. Leão (23/07 - 22/08)A vontade de aproveitar os prazeres cotidianos permanece, com a Lua Crescente alinhada a Vênus, mas o cuidado com excessos sociais que afetam sua reputação e as finanças segue sendo necessário. Mantenha o equilíbrio e evite exageros. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Crescente se harmoniza a Vênus entre o setor familiar e o de crise, estimulando o recolhimento para renovar seu equilíbrio emocional. Aproveite os momentos em ambientes mais íntimos. Proteja sua privacidade e estabeleça limites com familiares exigentes. Libra (23/09 - 22/10)Com a Lua Crescente em harmonia com Vênus, seu carisma fica em evidencia, favorecendo trocas sociais e boas conversas. Porém, a tensão com o Sol pede moderação ao lidar com temas delicados, buscando imparcialidade. Valorize diálogos construtivos, sem perder a diplomacia. Escorpião (23/10 - 21/11)A harmonia da Lua Crescente com Vênus estimula uma vivência prazerosa no desempenho de seus talentos e dá criatividade à gestão das tarefas do dia a dia. O alerta fica para gastos financeiros, já que há tendência a excessos no convívio social. Mantenha o equilíbrio. Sagitário (22/11 - 21/12)O desejo de vivenciar momentos prazerosos é realçado pela Lua Crescente em harmonia com Vênus, mas é preciso cautela para não abandonar a rotina e esquecer dos compromissos. Equilibre diversão e responsabilidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)A tensão entre a Lua Crescente e Sol pode gerar inseguranças quanto ao futuro, mas também oferece espaço para aprendizados importantes diante das dificuldades. Busque conforto emocional e valorize momentos introspectivos. Aquário (20/01 - 18/02)Momentos agradáveis marcam seus encontros neste domingo, com a Lua Crescente no setor social em harmonia com Vênus. Prefira círculos próximos ou interações virtuais, mantendo seu bem-estar sem pressionar o orçamento. Peixes (19/02 - 20/03)Sua criatividade favorece as rotinas e ajuda a transformar as obrigações em experiências mais leves e até prazerosas. Mas é preciso maturidade ao lidar com conflitos, conforme alerta a tensão lunar com o Sol.