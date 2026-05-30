Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma sensação de descompasso entre anseios e realidade. Entenda momentos mais lentos como pausas necessárias, um bom momento para reduzir o ritmo e focar no autocuidado, conforme sugere a Lua Cheia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o domingo indica possibilidades de restrições financeiras e desafios práticos. Uma boa estratégia é se organizar, estabelecer prioridades e manter o controle emocional. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um domingo de maior sensibilidade frente às necessidades dos outros. É essencial manter o equilíbrio e evitar compromissos além do possível. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que este é um bom momento para o signo de Câncer focar em um estilo de vida mais equilibrado e saudável. Evite hábitos que possam sobrecarregar seu corpo e mantenha sua rotina organizada para enfrentar surpresas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o domingo reserva momentos de tensão. A oposição entre Sol e Lua indica possíveis incompatibilidades sociais. Talvez seja um bom momento para sair minimamente da sua zona de conforto, evitando o isolamento. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que há uma contradição entre trabalho e família. É um bom momento para definir prioridades e equilibrar a vida pessoal e profissional. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, este domingo aponta uma chance de desequilíbrio mental. Evite fixação em pensamentos fúteis e foque no que importa por causa da Lua Cheia. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é hora de ter cautela com as finanças, evitando gastos desnecessários que possam levar a dívidas. Aproveite o dia com atividades econômicas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica a necessidade de esforço adicional ao conciliar interesses sentimentais e territoriais em parcerias. Seja conciliador e respeitoso com o espaço e desejos dos outros. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica oscilações de humor, desafiando a rotina diária e relacionamentos. Recolher-se pode ajudar a aliviar a pressão. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um domingo de cautela nas interações públicas. Há chance de momentos reativos, mas respire fundo e não se intimide. Com a Lua Cheia, equilíbrio é essencial. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Cheia demanda mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal hoje. Pode ser um bom momento para estabelecer prioridades e evitar sobrecarga.