Áries (21/03 - 19/04)O céu indica abertura para interações e companheirismo para o signo de Áries. Há iniciativa para buscar proximidade e compromisso nas relações. Vale cultivar inteligência emotiva diante de palavras ou reações intensas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua e Marte estimulam decisões e ideias aplicáveis no cotidiano. Netuno e Saturno favorecem maturidade. Há chance de transformar conversas em atitudes concretas. A tensão com Mercúrio, Vênus e Plutão pede diplomacia para conciliar interesses. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu eleva o poder de iniciativa do signo de Gêmeos, favorecendo o engajamento em parcerias. Pode ser um bom momento para defender o que é importante nas relações. Há espaço para flexibilidade diante de imprevistos e reações do par. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu eleva a autoconfiança para agir em direção a resultados. Há mais foco e perseverança, favorecendo a constância na vida amorosa. Contudo, vale atenção para não descuidar das necessidades de quem se ama. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão pode sentir um impulso para encarar desafios e dar a volta por cima. Lua e Marte aumentam a coragem para superar desgastes nas relações. É preciso maturidade e tato para resolver conflitos interpessoais. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode enfrentar ajustes no círculo social para sanar conflitos. Há chance de incômodos nas relações pedirem resolução. Vale fortalecer os vínculos de confiança e evitar disputas. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode focar em ações colaborativas e ambições em comum, estimulando iniciativas conjuntas. Nas relações, vale atenção e cautela nas decisões que envolvam dinheiro ou bens compartilhados. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter autoconfiança elevada e mais produtividade. Nas relações, a intensidade e determinação ajudam a superar dificuldades. É importante suavizar a postura e evitar reações agressivas, buscando um tom mais calmo. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode ter a capacidade introspectiva fortalecida, nutrindo a força de vontade e a assertividade. Há espaço para falar sobre questões profundas nas relações. Use as palavras com sabedoria em momentos desafiadores. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode buscar conexões mais fortes e solidificar relações com Lua, Marte, Netuno e Saturno. Há espaço para confiança e compromisso. Contudo, seja prudente com o patrimônio e finanças, devido a Plutão, Mercúrio e Vênus. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua em conjunção com Marte eleva a iniciativa do signo de Aquário na vida a dois. Netuno e Saturno harmonizados favorecem comprometimento e estabilidade. A tensão com Plutão, Mercúrio e Vênus alerta para não assumir responsabilidades em excesso nas relações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica desenvoltura para lidar com grupos e metas em comum. Há fortalecimento da confiança nas relações para objetivos compartilhados. O céu pede resiliência para não permitir pressões externas.