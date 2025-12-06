Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o domingo pode ser um bom momento para focar em melhorias na vida familiar. O céu indica chances de reorganizar tarefas de casa de maneira eficiente. Há também possibilidade para amadurecimento conjunto. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um florescimento de ideias com potencial de realidade, graças ao encontro entre Lua e Júpiter. Você pode ter uma expressão cativante e se preparar para receber tanto elogios quanto críticas construtivas, ajudando a aprimorar-se. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica chances de prosperidade na área financeira, não apenas com possíveis ganhos, mas também com iniciativas que podem levar a uma estruturação financeira de longo prazo. Planejar os recursos pode ser benéfico neste período. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de fortalecimento emocional e aguçado senso de oportunidade com a conexão da Lua e Júpiter. Pode ser um bom momento para se colocar na dianteira de situações favoráveis à seu desenvolvimento pessoal. Interesses compartilhados com pessoas maduras podem se destacar, uma vez que Mercúrio, Saturno e Netuno formam um bom momento para interações sociais. Leão (23/07 - 22/08)No dia de hoje, o céu indica que o signo de Leão pode perceber melhor os obstáculos e as oportunidades. Mantenha a calma, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Poderá ser um bom momento para priorizar planos de longo prazo ao invés de tomadas de decisão impulsivas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o domingo é um bom momento para unir forças em parcerias e aproveitar novas oportunidades. Busque cercar-se de pessoas espertas e solidárias, mas também maduras. O céu indica que isso pode ajudar a melhorar sua interação social. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um bom momento para expandir suas ideias no trabalho. Lua e Júpiter, em sintonia com Mercúrio, Saturno e Netuno, indicam a possibilidade de planejar e implementar estratégias em curto e longo prazos. Use isto para melhorar a gestão de seus recursos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma expansão de visões sobre a vida, graças ao encontro de Lua e Júpiter na área espiritual. Isso pode inspirar projetos futuros alinhados com seus valores e vocações. Há chance de maturidade com o envolvimento de Mercúrio, Saturno e Netuno. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um domingo de oportunidades na área íntima. Pode ser um bom momento para revisar e expandir seus projetos pessoais. Encare os desafios como chances de aprendizado e maturidade, eles podem guiar você a um caminho próspero. Capricórnio (22/12 - 19/01)O domingo abre espaço para novas conexões para o signo de Capricórnio. O céu sinaliza oportunidades de aprofundar conversas, expandir o círculo social e estimular o amadurecimento intelectual. Aproveite esta fase para compartilhar e aprender coisas novas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, este domingo apresenta boas chances de prosperidade na gestão do cotidiano. Com a Lua e Júpiter se harmonizando, até os acordos mais recentes podem se beneficiar de uma comunicação eficaz. Planeje-se e mantenha disciplina, dois aliados importantes nesse contexto, pois Mercúrio, Saturno e Netuno também indicam um bom momento para se organizar. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um valorização do seu carisma nesse domingo. Com Lua e Júpiter realçando a área social, há chances de boa articulação em ações coletivas. Considere a companhia de pessoas confiáveis, experientes e solidárias, pois isso pode contribuir para seu amadurecimento.