Áries (21/03 - 19/04)A Lua Minguante na área material melhora sua visão sobre as finanças, ajudando você a aprimorar sua capacidade de gestão e a reduzir gastos desnecessários. Lua e Urano no campo da comunicação deixam sua mente mais curiosa e criativa, motivando o compartilhamento de ideias. Touro (20/04 - 20/05)A Lua Minguante em seu signo traz reflexões profundas que ajudam você a fechar ciclos e se preparar para mudanças, exigindo mais discrição. A conexão entre Lua e Urano no setor material inspira novas formas de organizar suas obrigações cotidianas. Gêmeos (21/05 - 20/06)O processo de autoconhecimento promovido pela Lua Minguante na área de crise ajuda a enfrentar os desafios com mais análise e a encontrar soluções. Este é um bom momento para se abrir à renovação pessoal, já que Lua e Urano se encontram em seu signo. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua Minguante inspira uma revisão profunda sobre suas interações sociais, aprimorando sua habilidade de se relacionar. Ao mesmo tempo, a conexão entre Lua e Urano na área de crise estimula seu raciocínio estratégico, dando ferramentas para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Leão (23/07 - 22/08)A fase é ideal para revisar seu desempenho profissional, com a Lua Minguante no setor do trabalho, identificando ajustes para prevenir desgastes futuro, devido à tensão com o Sol. O convívio social estimula boas ideias, fortalecendo trocas construtivas. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Minguante na área espiritual estimula você a buscar sentido nas experiências, gerando autoconhecimento. A tensão com o Sol, no entanto, é um alerta para não se prender aos desafios. O momento pede que você amplie seus horizontes profissionais. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Minguante no íntimo facilita um processo de renovação interior, pedindo recolhimento e discrição frente à tensão com o Sol. Aproveite para explorar novas perspectivas e questionar ideias que já não fazem mais sentido. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Minguante convida você a repensar o que precisa ser ajustado nas parcerias, principalmente diante de tensões que pedem equilíbrio. Buscar soluções fora do padrão pode ser o caminho para superar os desafios. Sagitário (22/11 - 21/12)É tempo de rever hábitos e rotinas que afetam sua saúde, a fim de reduzir tensões e eliminar práticas prejudiciais. Parcerias criativas tendem a florescer, já que Lua e Urano se encontram na área dos relacionamentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua Minguante em tensão com o Sol favorece um período de menos exposição, ideal para filtrar conexões e priorizar interações significativas. Aproveite para melhorar seus hábitos cotidianos, cultivando flexibilidade para se ajustar a novas dinâmicas. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Minguante na área familiar traz reflexões sobre a vida privada e os desafios recentes, exigindo mais discrição para não comprometer suas relações. Procure atividades fora da rotina, pois Lua e Urano se encontram na casa dos prazeres. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua Minguante em tensão com o Sol cria o cenário ideal para reavaliar sua rotina e corrigir falha. O dia favorece ações que renovem a vida doméstica, com foco em atitudes criativas e práticas no cotidiano.