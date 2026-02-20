Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período de foco em ambicionais pessoais e esforços práticos na área material. Contudo, esse tempo também sugere possíveis impulsos que podem levar a atos imprudentes, especialmente no trabalho, por isso seja ponderado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica oscilações emocionais ao enfrentar dificuldades. Recomenda-se agir sem exaurir suas energias e aceitar que nem tudo se resolve de imediato. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos neste sábado, o céu indica desafios em ações de grupo e possíveis disputas de poder, então evite se envolver. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica maior engajamento em grupo nas atividades corriqueiras. O momento pede estratégias para diminuir o estresse e ter pausas para clarear a mente. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um fortalecimento de seus ideais profissionais, mas é preciso argumentar com coerência para evitar conflitos gerados por ideias não alinhadas com o cotidiano. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um furacão de sentimentos nesta fase, sugerindo um alerta na área de vitalidade para evitar esforços excessivos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, há possibilidade de tensões nos relacionamentos pessoais. O céu indica que o dia traz desafios, podendo haver conflitos. Tente demonstrar companheirismo e resolver os problemas assim que surgirem. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, este sábado se mostra movimentado. O céu indica que a rotina e as relações podem se intensificar, sugerindo uma maior colaboração em grupo. Quer uma dica? Busque equilibrar as responsabilidades, minimizando assim possíveis conflitos. Em sua vida amorosa, pode ser momento propício para apostar na maturidade emocional e repensar seu romance, visando a renovação de ideias e atitudes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o sábado traz a chance de deixar a zona de conforto e superar desafios, segundo o céu. É hora de administrar bem suas emoções, dar menos peso ao drama pessoal e evitar situações estressantes. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de reflexão sobre a vida doméstica. Há chance de estresse se tentar resolver tudo de uma vez, cuidado com a pressa. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado pode indicar momentos de tensão nos relacionamentos e no bem-estar. A Lua em passagem entre as áreas de comunicação e família pode demandar maturidade e diplomacia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica oportunidade de ação para adquirir coisas novas, mas cuidado para não se deixar levar pela impulsividade, principalmente no aspecto financeiro. Planeje seu orçamento!