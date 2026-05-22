Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Crescente indica uma movimentação no dia a dia, com ajustes na rotina possivelmente necessários. O céu aponta que é um bom momento para ações práticas, apesar de desafios na comunicação. Busque autocontrole. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o sábado é de convívio social, sendo um bom momento para encontrar amigos e grupos, agindo como elo entre as pessoas. Porém, é importante ter cautela com as finanças e refletir antes de tomar decisões. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica sensibilidade familiar com a Lua Crescente. No entanto, as interações com Urano, Sol e Mercúrio trazem potenciais desafios domésticos, sugerindo que possa ser um bom momento para enfrentar essas questões com bravura, avaliando antes os prós e contras. Câncer (21/06 - 22/07)No signo de Câncer, a Lua crescente indica um destaque nas conversas importantes, com chances de tensões devido à impulsividade. Seu lado sociável se fortalece, mas é preciso cautela para evitar conflitos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sinaliza um sábado produtivo e com chances de bons resultados na área de trabalho. Porém, na área das amizades, é recomendado buscar acordos para evitar possíveis conflitos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que a Lua Crescente pode ampliar sua percepção dos desejos e insatisfações. A conexão com Marte na área espiritual pode inspirar determinação. Atenção ao planejamento para evitar falhas no trabalho, indicadas por Urano, Sol e Mercúrio. Libra (23/09 - 22/10)O sábado pode ser um dia de enfrentar desafios e buscar fortalecimento para o signo de Libra. O céu indica que a Lua Crescente pode intensificar processos emocionais e lhe incentivar a buscar um fortalecimento íntimo. Os embates do dia testam a sua fé, tente manter a razão em alta. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um sábado de companheirismo e ações conjuntas. Uma dica essencial é saber separar o público do privado e evitar compartilhar demais. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu sinaliza nova produtividade para o signo de Sagitário neste sábado, ampliando a chance de você tomar controle e buscar resultados concretos na área profissional. Vale buscar acordos, mais do que agir sozinho. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma ampliação de horizontes e uma conexão maior com a fé. É um bom momento para relaxar na interação com grupos. Há uma tendência a buscar prazeres, mas é importante não descuidar das rotinas diárias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que poderá existir certa agitação nas relações interpessoais neste sábado. Com a Lua Crescente, você pode estar mais impulsivo. Tente manter a tranquilidade, principalmente em situações com grupos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes neste sábado, o céu indica que parcerias demandam mais atenção. Interações podem ser motivadoras, graças ao trígono com Marte na área comunicativa. Ajuste expectativas familiares, já que Sol e Mercúrio na área doméstica pedem paciência.