Áries (21/03 - 19/04)Signo de Áries, o céu indica desafios complexos, mas com benefícios para seu amadurecimento. Há chance de estresse, mas soluções podem surgir ao encarar as raízes dos problemas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro neste sábado, o céu indica um momento de reflexão e amadurecimento nas relações de amizade. Há chance de uma clareza maior sobre o bem-estar coletivo, ajudando a amenizar situações estressantes. Gêmeos (21/05 - 20/06)O sábado para o signo de Gêmeos indica a busca por perfeição nas demandas profissionais, ajudando a conquistar reconhecimento. No entanto, é importante refletir bem antes de tomar decisões importantes, devido a um desafio com Marte. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de profundo autoconhecimento e reflexão sobre aspectos estruturais da vida. Há chance de surgirem desafios na vida romântica, que podem ser transformados em oportunidades para fortalecer o afeto existente. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de maior consciência sobre suas forças e limites. Pense bem em decisões importantes e encare os desafios amorosos com carinho e compreensão. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um momento de fortalecimento nos relacionamentos. Netuno, Saturno e Lua trazem equilíbrio afetivo e sugerem lidar com os problemas sem absorver dramas que não lhe pertencem. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o foco está em lidar com responsabilidades e cuidar do bem-estar diário. O céu sugere que diminuir o estresse é uma forte necessidade agora. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aprendizado, em que diferentes experiências te ajudam a ver os fatos de maneira diferente e a se tornar mais resiliente. Cuide para evitar conflitos e situações de tensão. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o sábado indica um poderoso encontro entre a Lua, Saturno e Netuno na área familiar, promovendo reforço emocional e na conexão com o lar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o sábado pode trazer mais eloquência ao pensamento com uma harmoniosa interação entre Lua, Saturno e Netuno. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um olhar aguçado devido à conjunção de Lua, Saturno e Netuno, potencializado pelos trígonos com Mercúrio, Vênus e Júpiter. Isso pode auxiliar a traçar estratégias para as finanças e nos aspectos diários. Peixes (19/02 - 20/03)O sábado indica ser uma boa hora para o signo de Peixes se concentrar em suas responsabilidades, alimentando bem-estar e harmonia. Tente aliviar o estresse, especialmente com Marte em tensão.