Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Minguante indica recolhimento e intimidade para fortalecer relações e emoções. Há espaço para conversas afetuosas. Vale revisar responsabilidades e diminuir pressões externas na vida afetiva. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro vive um momento de revisões com a Lua Minguante nas ideias, buscando ajustes. Vale direcionar o foco e evitar especulações, dadas as tensões com Sol, Netuno e Saturno. Há espaço para uma comunicação positiva com Mercúrio e Vênus. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica economia e consciência financeira para o signo de Gêmeos, pedindo disciplina. Há chance de atrito em questões práticas, exigindo acordos claros. Vale buscar criatividade para versatilizar recursos e soluções. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer vive um momento de revisão de ambições e expectativas pessoais. É importante identificar equívocos e ajustar metas para a convivência. A harmonia lunar pode ajudar a valorizar qualidades e recuperar a confiança no futuro. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica para o signo de Leão uma fase de autocuidado e postura discreta, evitando estresse externo. A Lua Minguante recomenda mais reserva emocional e momentos tranquilos nas relações. Há espaço para prazeres introspectivos e companhias seletas. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode revisar dinâmicas de grupo e amizades hoje. Há espaço para compatibilizar interesses e sanar conflitos. Vale demonstrar empatia e gentileza para proteger as relações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica revisão de processos de trabalho e afazeres. Nas relações, é bom reorganizar prioridades devido a compromissos externos. Há espaço para soluções criativas e conversas produtivas. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Minguante para o signo de Escorpião pode colocar valores pessoais e crenças amorosas em revisão. Há chance de encarar adversidades objetivamente e evitar remoer frustrações. Permita-se prazeres e carinho para fortalecer os vínculos afetivos. Sagitário (22/11 - 21/12)A Lua Minguante favorece a introspecção e o autoaprimoramento para o signo de Sagitário. Evite a autocrítica excessiva, transformando falhas em aprendizado. Há espaço para trocas prazerosas e confidências no amor com seu círculo de confiança. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, as parcerias passam por ajustes com a Lua Minguante. A diplomacia é essencial para lidar com contrastes, devido a Sol, Netuno e Saturno. Há espaço para comunicação amigável e valorizar afinidades com Mercúrio e Vênus. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Minguante estimula o signo de Aquário a rever rotinas e hábitos da convivência. As quadraturas com Sol, Netuno e Saturno pedem cautela com críticas. Os trígonos com Mercúrio e Vênus favorecem uma abordagem gentil e construtiva, melhorando a vida afetiva. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes é convidado a filtrar contatos e reduzir a exposição de sua intimidade e ambições. Há espaço para prudência e afeto, protegendo projetos e confidências. Nas relações, vale ter cuidado com o que é compartilhado.