Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado é dia de conexão profunda com o interior e busca de sentido em experiências. O céu indica o acolhimento da fé, solidariedade e a valorização dos afetos e raízes culturais. A Lua na área familiar sugere um bom momento para um diálogo equilibrado e sereno. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que a autoestima possa se elevar com a conjunção do Sol, Vênus e Marte na área íntima, refletindo positivamente nos laços afetivos que tendem a se aprofundar. A comunicação pode gerar mais entendimento sobre necessidades comuns, já que a Lua passa pela casa das ideias em harmonia com Mercúrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)No sábado, o signo de Gêmeos pode vivenciar um momento de envolvimento emocional nos relacionamentos e alinhamento em prol de metas comuns. A harmonia do Sol, Vênus e Marte na área oposta sugere essa dinâmica. O diálogo franco e ações práticas podem ajudar a superar eventuais obstáculos, impulsionados pela sintonia entre Lua e Mercúrio na área material. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado onde as tarefas do dia a dia podem ser vividas de forma agradavelmente ativa. Com Sol, Vênus e Marte incrementando essa dinâmica, a interação humana é frequentemente favorecida. Aproveitar momentos de lazer em meio à rotina, especialmente os que estimulam o intelecto, pode ser uma boa, com a Lua harmonizando com Mercúrio. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o sábado promete realce no carisma com a presença do Sol, Vênus e Marte na esfera social. Há uma grande chance de atrair boas companhias, mas é importante ter bom senso ao compartilhar detalhes da vida pessoal. A Lua na área de crise sinaliza que preservar a intimidade pode ser uma boa estratégia. Virgem (23/08 - 22/09)Para quem é do signo de Virgem, o sábado aponta para um clima harmonioso em casa, repleto de carinho e unidade, com a presença do Sol ao lado de Vênus e Marte na área doméstica. Ao mesmo tempo, a Lua estimula a abertura para o diálogo na esfera das amizades, fortalecendo ainda mais esse quadro favorável. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia de pensamentos dinâmicos e otimistas, impulsionados pela conexão entre Sol, Vênus e Marte na área das ideias. Essa energia positiva pode deixá-lo confiante na comunicação e estimular a união em prol de interesses coletivos. Com a Lua na área do trabalho em harmonia com Mercúrio, é um bom momento para planejar ações, visando a resultados concretos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica hoje um aumento na busca por prosperidade, com conquistas que elevam o contentamento. Realizações vão além do tangível e englobam valores mais profundos da vida. Com a Lua na área espiritual em harmonia com Mercúrio, pode ser um bom momento para ampliar o sentido de vida. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o sábado é um dia propício para a autoconfiança. O céu indica que a conjunção do Sol com Vênus e Marte pode impulsionar sua autoestima. Além disso, há chance de buscar a cumplicidade nas relações, já que a Lua na área íntima se encontra com Mercúrio. Boa oportunidade para ser assertivo e investir nos laços íntimos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio neste sábado, o céu indica uma oportunidade de usar a força interior para superar desafios, principalmente os que mexem com seu equilíbrio emocional, graças ao Sol, Vênus e Marte. Além disso, pode ser um bom momento para aprimorar parcerias através de trocas intelectuais, já que a Lua se harmoniza com Mercúrio. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica entusiasmo e solidariedade nas relações com grupos e em projetos coletivos graças ao Sol, Vênus e Marte. Pode ser um bom momento também para organizar a rotina de trabalho, com a Lua seguindo na área cotidiana, em harmonia com Mercúrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sinaliza um momento positivo no trabalho, com a possibilidade de reconhecimento. Também pode ser um bom período para curtir momentos de lazer intelectual e fortalecer relações com amigos, com a harmonia entre Lua e Mercúrio.