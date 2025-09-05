Áries (21/03 - 19/04)A sintonia entre Lua e Marte no eixo amizades e relacionamentos favorece vínculos sociais e iniciativas conjuntas. Evite reações impulsivas diante dos impasses, demonstrando serenidade e diplomacia. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Marte em harmonia no setor profissional ampliam sua disposição para o trabalho e elevam sua produtividade. Evite impor seu ritmo às pessoas próximas, busque negociar acordos que facilitem os ajustes práticos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Seu entusiasmo se eleva diante da harmonia entre Lua e Marte no campo espiritual e social, levando você a expor ideais sobre a vida. Evite posturas radicais na busca por evolução, para não comprometer a rotina do dia. Câncer (21/06 - 22/07)A autoconfiança cresce com a harmonia entre Lua e Marte, favorecendo atitudes corajosas e proativas em relação às metas. Evite atitudes autoritárias e reflita bem antes de se pronunciar em situações delicadas. Leão (23/07 - 22/08)As interações pessoais ficam mais dinâmicas com a Lua na área de relacionamentos harmonizada a Marte no setor das ideias, fortalecendo parcerias. Evite confundir assuntos públicos com o privado. Virgem (23/08 - 22/09)O cotidiano tende a ficar mais ativo com Lua e Marte em harmonia no eixo cotidiano e material, o que incentiva sua praticidade. Sua assertividade pode soar como imposição, gerando disputas de espaço. Mantenha a cautela sempre. Libra (23/09 - 22/10)A sintonia entre Lua e Marte entre prazeres e seu signo reforça o convívio social e momentos divertidos, trazendo-lhe boas experiências coletivas. Não descuide do bem-estar físico e das tarefas corriqueiras. Escorpião (23/10 - 21/11)O amparo das relações próximas ajuda a fortalecer suas bases emocionais, pois Lua e Marte se harmonizam no eixo família e crise. Contradições externas podem surgir fora do círculo íntimo, pedindo diplomacia. Sagitário (22/11 - 21/12)Sua assertividade cresce com Lua e Marte no eixo amizades e ideais, motivando engajamento coletivo e ajuda mútua. Contudo, é importante respeitar os limites pessoais e evitar forçar o convívio. Capricórnio (22/12 - 19/01)A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas ao seu redor. Aquário (20/01 - 18/02)A praticidade se fortalece com Lua e Marte em harmonia no eixo finanças e trabalho, elevando sua eficiência na gestão material. Evite o excesso de individualismo e prefira buscar acordos equilibrados com as pessoas do seu convívio. Peixes (19/02 - 20/03)Sua determinação se intensifica com Lua e Marte no campo de crise, ajudando a lidar tanto com desafios concretos quanto emocionais. Evite atitudes radicais e discussões que possam desgastar o convívio.