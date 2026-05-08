Áries (21/03 - 19/04)Consulte o céu, signo de Áries! Pode ser um bom momento para reavaliar amizades e fortalecer laços autênticos, sinalizado pela harmonia com Vênus. Mas cuidado! Fique de olhos abertos com gastos em lazeres coletivos, como indica a tensão lunar com Sol e Mercúrio. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro neste sábado, o céu sugere um olhar atento às suas metas profissionais. Pode ser um bom momento para reavaliar seu foco na carreira, sem deixar a vida familiar de lado. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos neste sábado, o céu indica reflexões importantes para o autoconhecimento. Contudo, a tendência é que conflitos internos ganhem força diante de desafios. Por isso, evite tomar decisões importantes neste momento. Permaneça otimista, explorando suas habilidades e vocações. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia propício para a introspecção criativa em busca de cura e fortalecimento emocional. Embora seja um bom momento para manter a discrição, cuidado com a economia doméstica. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o sábado pode ser uma oportunidade de reflexão sobre melhorias nas parcerias. Mantenha a calma diante dos desafios, sendo gentil e evitando críticas. No amor, fortaleça a ligação com a pessoa amada. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que cuidar da saúde e reduzir o ritmo são essenciais agora. Ações gentis e solidárias podem trazer reciprocidade do meio. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o sábado indica que o momento é propício para valorizar sua própria cultura e companhias selecionadas. Reduzir a exposição social pode ajudar na organização financeira e prevenir interferências em sua vida, sendo este um bom período para avaliar desafios coletivos com um olhar imparcial. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma oportunidade para reflexões aprofundadas sobre a família, potencializando os laços íntimos. Uma divisão justa de responsabilidades é essencial, conforme sinalizam as tensões com o Sol e Mercúrio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado de reflexões e ajustes no cotidiano. Pode ser uma fase de desapego e aprimoramento, principalmente de ideias que já não cabem mais em sua vida. Aproveite para valorizar a intimidade nas suas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma revisão nos valores pessoais. Há uma oportunidade para fazer ajustes financeiros e eliminar excessos. A economia criativa pode ser uma aliada, conforme indica a harmonia com Vênus. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de um sábado de autocuidado e reflexões, que podem fortalecer a autoestima e orientá-lo a se posicionar pela sua própria causa. Há chance de ser necessário ajustar suas expectativas nos relacionamentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, sábado pode ser um bom momento para introspecção. O céu indica que um encerramento de ciclos pode ser crucial para sua autoestima. Mantenha uma postura discreta, pois há indicações de tensão na área da comunicação.