O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) inaugura nesta terça-feira (13), às 19h30, a Galeria de Arte Célia Câmara, novo espaço cultural integrado ao projeto de modernização do Novo HGG. A iniciativa reforça a compreensão da arte como parte do cuidado em saúde e se ancora em uma trajetória que o hospital desenvolve desde 2013, quando criou o Projeto Arte no HGG, voltado à humanização do ambiente hospitalar por meio de exposições e ações artísticas.\n“A presença da arte no hospital contribui para tornar o espaço mais acolhedor, promovendo bem-estar emocional e inclusão cultural de pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e visitantes”, afirma o diretor-geral do HGG, José Cláudio Romero. Segundo ele, estudos indicam que as artes atuam como vetor no processo de recuperação da saúde, estimulam a criatividade e ampliam o repertório cultural, fortalecendo uma abordagem mais humana do cuidado.