A largada está dada para o ano de 2026. O festival No Pelo 360 dá início à turnê por Goiânia neste sábado (18), no estacionamento do Estádio Serra Dourada, com nomes como Léo Santana, Dilsinho e os idealizadores do evento, a dupla goiana Hugo e Guilherme. A turnê tem como marca registrada o formato de palco central 360º, com visão privilegiada de todos os ângulos, com proposta de aproximar artistas e público. Os portões abrem às 15 horas.\nO line-up do festival mescla sertanejo, pagode, axé e outros ritmos que estão em alta entre o grande público. Completam o time em Goiânia João Bosco e Vinicius e as duplas goianas VH e Alexandre e Rafa e Júnior, ao lado do GG da Bahia, Léo Santana, com seu pagodão baiano e axé, e um dos grandes nomes do pagode romântico atual. Depois de Goiânia, a turnê\nNo Pelo 360 segue para outras cidades, como Brasília, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Campo Grande. “O No Pelo 360 é uma extensão do que somos, é nossa essência materializada em forma de festival”, comenta Hugo, metade da dupla que criou o evento. “Tudo que aconteceu em nossas vidas positivamente tem relação com esta marca e pra nós nunca será normal o que estamos vivendo, é a resposta de muita oração”, continua.