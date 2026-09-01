“Não tem como contar a minha história sem falar do Cristiano Araújo”. A frase de Hugo Henrique, de 22 anos, ajuda a explicar por que a gravação do projeto Simplesmente Saudade, recém-lançado nas plataformas digitais, vai muito além de uma homenagem. Apelidado ainda criança de “mini Cristiano”, o artista revisita agora 12 músicas do artista que primeiro acreditou em seu talento, abriu portas no sertanejo e se tornou parte fundamental de sua trajetória.\nO repertório reúne canções diretamente ligadas à trajetória dos dois. Efeitos, um dos maiores sucessos da carreira de Cristiano Araújo (1986-2015), foi responsável pelo primeiro encontro entre eles. Delírios de Amar foi gravada pelos dois quando Hugo Henrique tinha apenas 7 anos. Já no videoclipe de Você Mudou, o jovem artista interpretou o ídolo na infância. “Para mim, essas três músicas são as mais significativas do projeto”, conta em entrevista ao POPULAR.