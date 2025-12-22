O cantor goiano Hugo Vitti retorna nesta terça-feira (23), a partir das 19 horas, ao palco do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no Palácio da Música, para apresentar o espetáculo Especial de Natal. Com entrada gratuita, o show integra a programação do Natal do Bem, aberto para visitação até 4 de janeiro de 2026.Com uma estrutura grandiosa, o espetáculo conta com recursos de alta tecnologia, incluindo telão de LED, sonorização e iluminação de última geração. A cenografia foi especialmente desenvolvida para a temática natalina, trazendo elementos que remetem à magia e ao espírito da época.Outro destaque é a performance de um balé completo, além dos backing vocals, que contribuem para criar um clima acolhedor e animado. No palco, Hugo Vitti também estará acompanhado por uma banda formada por músicos experientes: Roberto Milazzo (baixo e produção musical), Daniel Milazzo (bateria), Misael Pires (teclado) e Sílvio Filho (guitarra).No repertório, o público poderá conferir clássicos natalinos e internacionais, como Amazing Grace, Que o Natal Celebre Jesus, Jingle Bells Rock e Marcas do Que Se Foi, entre outros. O show também traz releituras de grandes sucessos da MPB, incluindo País Tropical, Jesus Cristo e Mais Que Nada.“Sempre amei essa época do ano e suas canções clássicas. Por isso, decidi criar um show mais intimista, que convida à reflexão sobre valores, solidariedade e amor ao próximo”, conta o músico.Idealizador e diretor do musical Natal de Encantos, Hugo Vitti volta aos palcos do Natal do Bem com sua apresentação solo pelo segundo ano consecutivo. Natural de Itumbiara e com pouco mais de 15 anos de carreira, o artista é considerado uma das revelações da música goiana. Suas principais referências são grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan.Seu som transita pelo pop rock, mas é bastante versátil, com influência também da música erudita. Em julho de 2024, Hugo Vitti lançou seu primeiro álbum, Em Todos os Sentidos, que reúne sucessos nas plataformas digitais, como os singles Apaixonado, com mais de 200 mil reproduções, e Pra Machucar Meu Coração, que ultrapassa 250 mil visualizações.Na carreira, o cantor também soma uma parceria especial com Roberta Miranda. Ele conheceu a artista durante um show em São Paulo, em 2023, e a convidou para gravar um dueto da canção A Majestade, o Sabiá, um dos maiores sucessos da carreira da sertaneja. Em janeiro de 2024, Roberta Miranda veio a Goiânia para registrar a música.“Fiquei impressionada com o talento dele e, na hora, disse que a gente precisava gravar juntos A Majestade, o Sabiá. Fizemos uma releitura extraordinária. Lembra um pouco de Tim Maia, é um ritmo pop, ao mesmo tempo dançante. Amei o resultado, os arranjos, e considero essa versão a mais diferente de todas, é uma loucura”, afirmou Roberta Miranda, à época, ao O POPULAR.\tSERVIÇOEspetáculo: Especial de Natal com apresentação de Hugo VittiData: Terça-feira (23), às 19 horasLocal: Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, Km 0, saída para Bela VistaEntrada: Gratuita