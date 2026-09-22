Hugo Vitti escolheu um clássico da música brasileira para apresentar uma nova etapa de seu trabalho. O cantor, compositor e diretor musical lança nesta quinta-feira (24), em Goiânia, uma releitura de Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. A apresentação será na Cerrado Cervejaria, a partir das 20 horas, e marca também o lançamento do audiovisual da faixa.A nova versão chega às plataformas digitais no mesmo dia e ganha apresentação com banda formada por Roberto Milazzo, na produção musical e no baixo; Silvio Filho, na guitarra; Misael Pires, no teclado; e Daniel Milazzo, na bateria. O projeto coloca Hugo diante de uma música já bastante conhecida do público brasileiro, mas dentro de uma pesquisa que vem ampliando seu repertório para além do pop.A releitura faz parte de um período de intensa movimentação na carreira do artista. Em 2026, Hugo tem conciliado apresentações, projetos ligados aos musicais e a produção de Plural, seu próximo álbum de estúdio. Previsto para 2027, o disco terá 12 faixas inéditas e deve contar com participação de Jorge Vercillo.A ideia do álbum é reunir diferentes gêneros e referências a partir de uma produção autoral. O projeto dá continuidade a um percurso que ganhou novo impulso em 2023, quando Hugo apresentou Em Todos os Sentidos, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com participações de Fat Family, Tony Garrido e Milton Guedes.O EP Em Todos os Sentidos foi lançado no ano seguinte, com faixas como Deixa Sentir, Apaixonado, Pra Machucar Meu Coração e Cara a Cara, parceria com Milton Guedes. Entre seus trabalhos recentes também está uma versão de A Majestade, o Sabi’á, gravada com Roberta Miranda.A trajetória de Hugo inclui ainda experiências em diferentes formatos de espetáculo. Em 2020, participou do Show Live de Bruno e Marrone e, em 2021, dividiu o palco com Toquinho no Teatro Goiânia. Nos últimos anos, também passou por eventos como Fica (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental), Canto da Primavera e Goiás Gastronomia, além de apresentações ao lado de artistas como Luan Santana, Luísa Sonza, Roupa Nova, Tony Garrido e Maiara e Maraisa.Em outubro, essa pesquisa ganha uma dimensão internacional. Hugo participa do Circuito Internacional de Musicais – Musical Con 2026, em Londres, nos dias 17 e 18, em uma programação voltada ao universo dos musicais. Antes e depois da viagem, ele mantém apresentações previstas em Goiás, incluindo Pirenópolis, Goiânia, Caldas Novas e cidade de Goiás.A agenda também inclui a nona edição de Natal de Encantos, espetáculo que Hugo dirige e no qual atua como cantor e ator. Criada em 2018, a montagem reúne música, teatro, circo, balé e ginástica rítmica e passa, neste fim de ano, por Goiânia, Aparecida de Goiânia, Jataí, Jaraguá e Bela Vista de Goiás.Com Tocando em Frente, Hugo acrescenta uma nova leitura ao repertório que vem construindo nos últimos anos, enquanto prepara o álbum Plural e mantém uma agenda que transita entre shows, musicais e espetáculos.\tSERVIÇOEvento: Hugo Vitti – lançamento de Tocando em Frente Data: nesta quarta-feira, 24 de setembro, a partir das 20 horasLocal: Cerrado Cervejaria, Avenida T-3, nº 2456, Setor BuenoEntrada: gratuitaInformações: @hugovittioficialDisponível: YouTube e nas principais plataformas digitais