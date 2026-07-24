Humberto Gessinger escolheu Goiânia para finalizar a turnê Acústico Engenheiros do Hawaii. O show é neste sábado (25), às 20 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. No repertório da apresentação em formato desplugado, Gessinger revive sucessos do Engenheiros como O Papa é Pop e Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones, além de canções da sua carreira solo, como Janeiro 26 e Sem Piada Nem Textão.\nO show celebra décadas de clássicos atemporais, especialmente os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii (2004) e Acústico Novos Horizontes (2007). Em 2026, a banda comemora os 40 anos de Longe Demais das Capitais (1986), álbum de estreia que deu início à trajetória que a transformou em uma das maiores vendedoras de discos do país na década de 1990. O grupo esteve na ativa até abril de 2008, quando anunciaram “uma pausa por tempo indeterminado”, que acabou sendo o fim do grupo gaúcho.