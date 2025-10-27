Dois discos, uma legião de fãs e um repertório cheio de clássicos. Humberto Gessinger sobe ao palco do projeto Flamboyant In Concert nesta terça-feira (28), a partir das 19h30, para celebrar a trajetória dos Engenheiros do Hawaii, banda que ele despontou na década de 1980 e liderou por mais de duas décadas. No show, o cantor revisita os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii e Acústico Novos Horizontes, reunindo canções que marcaram gerações e que seguem vivas na memória afetiva do público brasileiro.No repertório estão faixas emblemáticas como O Papa é Pop, Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones, Toda Forma de Poder e Piano Bar, entre tantas outras que ajudaram a construir a identidade sonora dos Engenheiros. Com novos arranjos e o carisma característico de Gessinger, o show promete ser uma viagem no tempo, entre a nostalgia dos anos 80 e 90 e a força poética de letras que continuam atuais.Lançado em 2004, o álbum Acústico Engenheiros do Hawaii surgiu na esteira do sucesso dos projetos acústicos que dominaram o início dos anos 2000. O disco marcou uma nova fase na carreira da banda, aproximando o grupo de uma geração que redescobria seus clássicos em versões mais intimistas e radiofônicas. O sucesso foi imediato: músicas antigas ganharam novo fôlego e o trabalho se transformou em um dos mais populares da trajetória da banda.Já o Acústico Novos Horizontes, de 2008, encerrou a turnê da banda com um tom de despedida e celebração. Gravado ao vivo, o projeto reuniu sucessos consagrados e faixas inéditas, consolidando o legado de uma das formações mais importantes do rock brasileiro. Ao POPULAR, Humberto Gessinger já disse que um retorno da banda seria algo difícil: “O que ficou datado segue como testemunho de um tempo e o que transcendeu o momento, segue soando”.Antes da carreira solo, Humberto Gessinger foi para a estrada com o projeto Pouca Vogal, em parceria com Duca Leindecker. A dupla fez mais de 220 shows em 150 cidades e lançou um CD e DVD. Em 2012, ele lançou o disco InSULar, que recebeu certificação de DVD de Ouro em apenas dois meses e foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock. Em 2025, o artista celebra 40 anos de carreira, com uma discografia que reúne 25 álbuns e oito DVDs.Recentemente, o músico lançou o álbum Revendo o Que Nunca Foi Visto, gravado ao vivo em São Paulo, trazendo versões de alguns de seus principais sucessos, como Piano Bar, Toda Forma de Poder e O Papa é Pop, além de duas faixas inéditas. Paraibah é uma parceria com Chico César, que foi parte gravada no lendário Estúdio Atlantis, em Estocolmo com a participação do músico brasileiro radicado na Suécia Rubem Farias e de Chico gravada em São Paulo.Já Sem Piada Nem Textão fala da busca de serenidade e simplicidade nos tempos nervosos em que vivemos. A música, que foi gravada em Porto Alegre, teve a participação dos músicos de uma das formações dos Engenheiros do Hawaii, Adal Fonseca (bateria), Luciano Granja (violão) e Lúcio Dorfman (teclados).Paralelamente à música, Gessinger mantém uma produção literária constante. Ele é autor de cinco livros: Meu Pequeno Gremista, Pra Ser Sincero, Mapas do Acaso, Nas Entrelinhas do Horizonte e Seis Segundos de Atenção, em que reflete sobre sua trajetória artística, o processo criativo e as transformações de sua geração. SERVIÇOShow: Humberto Gessinger - Acústicos dos Engenheiros Hawaii no projeto Flamboyant in ConcertData: Terça-feira (28), a partir das 19h30Local: Deck Parking Sul – piso 1, Flamboyant Shopping Ingressos esgotados Classificação etária: LivreInformações: 3546-2016 ou www.flamboyant.com.br