Em um mundo onde muita gente procura o amor da vida, a humorista gaúcha Ivangélica parece ter objetivos bem mais específicos. Não basta ser bonito ou romântico. O candidato ideal, segundo ela, precisa apresentar alguns requisitos básicos: carteira assinada, plano de saúde, participação nos lucros da empresa e, de preferência, um vale-alimentação generoso. Se vier acompanhado de um Palio quitado, melhor ainda.\nA brincadeira virou marca registrada da comediante gaúcha de 32 anos, um dos nomes que mais crescem no humor brasileiro. Com vídeos que acumulam 40 milhões de visualizações e uma legião de mais de 1 milhão seguidores nas redes sociais, Angélica Mello, ou simplesmente Ivangélica, desembarca pela primeira vez em Goiânia com o espetáculo Ela Tem o Tino, neste sábado (11), às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.