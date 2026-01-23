Humorista Seu Waldemar está morando no Paraguai atualmente (Reprodução / Instagram Seu Waldemar)\nO humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo, conhecido como Seu Valdemar, que teve prisão decretada por não pagar pensão, está há mais de um ano sem ver o filho, segundo a advogada Flávia Aragão, que representa a mãe da criança, a influenciadora Samira Moura. Conforme a família, também não houve contato regular por ligações ou chamadas de vídeo.\nO influenciador está atualmente morando no Paraguai e cursando Medicina. O POPULAR entrou em contato com ele para um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAo POPULAR, Flávia Aragão afirmou que a ausência de Waldemar na convivência do filho motivou a apresentação de mais um processo na Justiça por abandono afetivo.