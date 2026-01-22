O humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo, conhecido como Seu Valdemar, teve uma prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). O motivo é referente aos últimos três meses de pensão alimentícia em atraso ao filho, de 6 anos, que somam mais de R$ 20 mil. No entanto, o pagamento não é feito desde março de 2025, segundo a advogada Flávia Aragão, que representa a mãe da criança, a influenciadora Samira Moura. Além disso, há outro processo judicial de bloqueio de bens de aproximadamente R$ 90 mil relacionado às despesas extras com a criança.\nO influenciador está atualmente morando no Paraguai e cursando Medicina. O POPULAR entrou em contato com ele para um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO mandado de prisão está aberto desde novembro de 2025, decretado pela 3ª Vara de Família de Goiânia. O prazo de prisão é de 90 dias, a contar a partir da detenção. O valor apresentado da dívida alimentícia é de R$ 20,621. O prazo validade do mandado se encerra em novembro de 2027, conforme o documento.