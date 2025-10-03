Após um dia internado em Brasília sob suspeita de ter ingerido bebida adulterada com metanol, o rapper Hungria apresentou evolução em seu quadro clínico.\nNovo boletim detalha as melhoras. Segundo o médico assistente, Leandro Machado, ele dormiu e se alimentou bem: "Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos", diz o comunicado.\nHungria vai passar por uma reavaliação na tarde desta sexta-feira (03). Depois disso, os médicos devem divulgar novas informações sobre o caso.\nRapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol\nCurso grátis ajuda a identificar bebidas falsas\nRisco de intoxicação por metanol faz Saúde em Goiás pedir restrição no consumo de destilados\nConfira a íntegra do boletim:\nO cantor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico.