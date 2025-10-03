Horas antes de ser levado às pressas para um hospital em Brasília, o rapper Hungria, 34, fez uma ligação para a irmã, Manoela Hungria. O artista relatou sentir um forte mal-estar e sintomas incomuns, que levantaram a suspeita de intoxicação por metanol. Desde quinta-feira (2), ele segue internado na UTI do Hospital DF Star, onde recebe cuidados intensivos.\nEle me ligou por volta das 8h20 dizendo que estava muito mal e precisava de ajuda. Achei que fosse brincadeira, até que ele falou: ‘Estou com gosto de gasolina na boca e estou muito fraco’. Eu me assustei na hora", contou Manoela, na porta do hospital, ao conversar com jornalistas.\nA família acionou uma ambulância, que levou Hungria imediatamente para a unidade de saúde. Ao chegar, o rapper apresentava cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica —sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. De acordo com os médicos, ele deve passar por sessões de hemodiálise nas próximas 72 horas.