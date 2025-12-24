-Vídeo (1.3353703)\nUm vídeo de um imitador do Ronaldo Caiado tem repercutido nas redes sociais pela semelhança da sua voz com a do governador de Goiás ao enganar o pai de um amigo. O registro foi compartilhado por Pedro Leonardo, um empreendedor dono de uma loja de celulares, que ligou para seu pai dizendo que havia acabado de vender um aparelho para o político.\nNa ligação, Pedro alega que foi entregar o celular pessoalmente no Palácio das Esmeraldas. “Ver se o senhor conhece esse cara aqui, que tá comprando um celular meu”, disse ele, ao passar o celular para o amigo (assista acima).\nNa chamada, o imitador elogia o trabalho de Célio Pires, pai de Pedro, que é policial. “Ô seu Célio… Primeiramente gostaria de parabenizar pelo senhor fazer parte da nossa Polícia Militar, que tanto nos elogia, que dedica sua vida para a segurança pública do estado”, afirmou.