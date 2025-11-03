O mês de novembro no Globoplay começa com novidades para a bolha noveleira de plantão. Sucesso de 2014, e escrita por Aguinaldo Silva, Império é destaque pelo projeto Originalidade. Na trama, a vida de José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero) é uma jornada de ascensão e reviravoltas, onde a sorte e o acaso o transformam em um milionário proprietário de uma rede de joalherias. Na juventude, viveu uma intensa e proibida paixão por sua cunhada, Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli). A história começa nos anos 1980, bairro de Santa Teresa, no Rio. O pernambucano José Alfredo, 22 anos, chegou há dois meses na cidade para tentar melhorar de vida, mas não consegue trabalho. Hospedado na casa do irmão Evaldo, logo se vê completamente apaixonado pela mulher deste, Eliane, paixão que é correspondida. Eles decidem fugir, mas, no dia da fuga, Eliane descobre que está grávida, e num plano ardiloso de Cora, acaba abandonando José Alfredo, que decide “sumir no mundo”.Sozinho, José Alfredo parte rumo ao desconhecido e acaba sendo apresentado no meio da viagem, a Sebastião, que sugere que o rapaz comece a trabalhar com a exploração de pedras preciosas. Sebastião morre e José Alfredo vai para a Suíça, onde conhece Maria Marta, uma jovem de família tradicional. Eles se apaixonam e ele vê nela a possibilidade de ter o seu nome conhecido na alta sociedade casando-se com ela. A segunda fase da novela tem iníco em 2014, em que José Alfredo é um homem milionário, chamado de Comendador. Maria Marta por sua vez, dedica a sua vida a infernizar a vida do marido e ter participação ativa nos negócios da joalheria Império, o empreendimento que enriqueceu a família. O Comendador, que trai sua esposa com Maria Ísis, encontra na sua amante um escape e uma nova paixão. O momento mais emblemático desse caso extraconjugal é a cerimônia de casamento, que aconteceu em segredo, no cume do Monte Roraima.A queda do império de José Alfredo começa quando seu talismã, um poderoso diamante rosa da África do Sul, símbolo de status e poder, desaparece no Monte Roraima. A novela já está disponível no catálogo do streaming.Outros lançamentosMais clássicos da teledramaturgia brasileira também invadem o Globoplay ao longo de novembro. Disponível a partir do dia 10, Marina, novela de 1980, chega ao streaming pelo projeto Fragmentos, com seis capítulos disponíveis. Adaptada por Wilson Aguiar Filho da obra homônima de Carlos Heitor Cony, a história acompanha a vida de Marina (Denise Dumont), uma jovem criada em uma ilha pelo pai, o escritor Estevão (Carlos Zara), após sua mãe, Rosa, falecer. Na adolescência, o pai decide mandar a filha para a casa dos padrinhos - Otávio (Antonio Patiño) e Anita (Beatriz Lyra) – para que ela continue seus estudos. A partir daí, a garota passa a viver seus amores, alegrias e descobertas, além de se deparar com os conflitos sociais e o preconceito. Lauro Corona, Norma Blum e Glauce Graieb também fazem parte do elenco.Corrupção, suborno, deslealdade e traição conjugal são alguns dos temas que guiam Meu Marido, minissérie de 1991, que entra no Globoplay pelo projeto Resgate em 17 de novembro. Com o primeiro episódio aberto para não assinantes, a trama gira em torno de Carlos Zanata (Nuno Leal Maia), um pai de família exemplar, com fama de incorruptível. Escrita por Euclydes Marinho e Lula Torres, a série traz, ainda, nomes como Elizabeth Savalla, Imara Reis, Vicente Barcellos, Rafael Salgado e Juliana Sileman.A partir do dia 27 de novembro, a novela Senhora será o grande destaque do Globoplay pelo projeto Resgate. Adaptada do romance homônimo de José de Alencar por Gilberto Braga, a trama é norteada por uma vingança amorosa. Aurélia Camargo (Norma Blum) é preterida pelo grande amor de sua vida, o ambicioso Fernando Seixas (Cláudio Marzo), que termina o relacionamento após aceitar o dote oferecido pelo banqueiro Tavares do Amaral (Felipe Wagner) para que se case com sua filha Adelaide (Fátima Freire). Ao completar 18 anos, entretanto, Aurélia é surpreendida com uma fortuna inesperada - herança de um avô fazendeiro -, que a permite retomar as rédeas de sua vida.