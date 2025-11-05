-Lançamento (1.3332280)\nNeste 5 de novembro, o Brasil marca quatro anos da partida precoce da cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos em um acidente de avião. Com uma voz inconfundível, ela revolucionou o sertanejo, dominou as paradas e seu império musical deve manter faturamento até pelo menos 2092, conforme a Lei de Direitos Autorais. Em sua curta e intensa trajetória, Marília Mendonça deixou números que a colocam entre os maiores ícones da música brasileira e continua em alta com o lançamento de canções póstumas.\nAcompanhada por milhares de fãs e dona de um legado gigante, Marília Mendonça não foi apenas a "Rainha da Sofrência", ela abriu as portas para centenas de mulheres na música e foi a voz de uma geração. Narrou os dramas, as traições e as superações dos relacionamentos e redefiniu o papel da mulher na música sertaneja, tornando-se um ícone de empoderamento feminino.