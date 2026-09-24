Um voto feito diante de uma situação de enfermidade na família atravessou cinco anos até ganhar uma nova forma. A história que deu origem ao Caruru de Cosme e Damião realizado anualmente por Naya Violeta agora se desdobra em um projeto que aproxima moda, artes visuais, religiosidade e saberes tradicionais. A estilista e designer se une ao artista Dalton Paula e ao Sertão Negro para criar Presente de Ibeji, trabalho que tem nos santos gêmeos, na infância e na cura seus principais fios condutores.\nA relação de Naya com a celebração está ligada a um compromisso assumido em um momento delicado de sua família. A goiana fez um voto relacionado aos sobrinhos Pedro e Liz, comprometendo-se a realizar o Caruru de Cosme e Damião até que eles completem 18 anos. O que começou como uma experiência íntima de fé tornou-se também uma celebração compartilhada e, agora, dá origem a um lenço em edição limitada, criado em colaboração com Dalton Paula e o Sertão Negro Ateliê. “A tradição do Caruru transcende o ato de uma promessa; trata-se de um voto ancestral e de um firmamento de vida”, explica Naya.