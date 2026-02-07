O influenciador Henrique Maderite foi encontrado morto nesta sexta-feira (9), em Ouro Preto, Minas Gerais. As informações são do G1 Minas. Henrique tinha 50 anos e era conhecido pelo bordão "chegou sexta-feira, papai". De acordo com a publicação, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos e encontrou o influenciador já sem vida por volta das 17h30. Ele deixa esposa e três filhos.\nHá suspeita de infarto, mas a causa da morte ainda será investigada. Segundo a publicação, Henrique estava com uma lesão na parte posterior da cabeça, além de hemorragia no ouvido e escoriações no pescoço.\nHenrique tinha dois milhões de seguidores e costumava comemorar a chegada das sextas-feiras, além de expressar suas opiniões políticas. Em postagens recentes, ele exaltou a captura de Nicolás Maduro pelo governo Trump e criticou benefícios sociais do governo federal brasileiro.