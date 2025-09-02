-VÍDEO (1.3307398)\nO influenciador Paulo Araújo mostrou na rede social como diferenciar os goianos dos mineiros. A forma encontrada pelo humorista ‘quase mineiro’, como ele se descreve, foi por meio da forma de falar. As expressões e gírias usadas em Goiás e Minas Gerais ganharam destaque no vídeo e chamaram a atenção dos seguidores (assista vídeo acima).\nPaulo aparece com um cartaz nas mãos e escreveu na legenda que pretende ‘resolver um dos maiores mistérios do Brasil: diferenciar um mineiro de um goiano’. A publicação feita na rede social já acumulou 700 mil visualizações e divertiu os seguidores, que entraram na brincadeira.\nForam listadas dez frases no vídeo e as diferenças nas respostas entre os moradores dos dois estados. Ao cumprimentar alguém, por exemplo, o mineiro responde com um típico “bão demais”, enquanto o goiano solta um “bão bisurdo”. Se alguém duvida do que disse, o mineiro rebate com um “divera” e o goiano: “de rocha”. Diante do espanto, a reação mineira é um “nu”, enquanto a goiana é o característico “rensga”.