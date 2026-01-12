-Vídeo (1.3360468)\nUm vídeo publicado por um influenciador digital ganhou repercussão nas redes sociais ao ensinar seguidores a identificar conteúdos falsos gerados por inteligência artificial (IA).\nNa publicação, que já passa de 25 milhões de visualizações, o criador de conteúdo Paulo Aguiar surge usando a imagem de diversas figuras públicas para apresentar dicas práticas para que usuários percebam sinais de manipulação digital em imagens, áudios e vídeos, um fenômeno que, segundo ele, tem se tornado cada vez mais sofisticado com a evolução das ferramentas de IA (assista acima).\nEntre as orientações destacadas estão recomendações sobre verificar a origem da informação. “Primeiro você tem que verificar quem postou. Se é algo sensacionalista e não é de uma fonte confiável, provavelmente é falso”, indicou.