-POP_InfluencerSafraBoa_100726 (1.3431527)\nA influenciadora goiana Kellen Pires viralizou nas redes sociais após postar um vídeo brincando sobre o estilo do seu marido, que lhe presenteou com uma caminhonete de luxo (assista ao vídeo acima). O vídeo já acumula pouco mais de 1,4 milhão de visualizações e 103 mil curtidas.\nNo vídeo, a influenciadora e o marido que é pecuarista e dono de uma empresa de automóveis em Caldas Novas aparecem em uma concessionária e Kellen desencobre uma caminhonete Ram avaliada em pouco mais de R$ 679 mil, que ganhou de presente.\nLucas Lucco ajuda a raspar o cabelo da mãe durante tratamento contra alopecia\nCantor Rodrigo, da dupla com George Henrique, chega de helicóptero para comemorar aniversário de amigo\nCantora Mariana Fagundes canta 'Peão Todo Tatuado' dentro de avião após ser reconhecida por passageira